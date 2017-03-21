Радость вселяется в души каждого человека — Президент поздравил казахстанцев с Наурызом

«Дорогие казахстанцы, с этой трибуны я поздравляю всех соотечественников моих с важным и красивым праздником Наурыз, не разливает ни национальности, ни религий, является общенациональным праздником нашей Родины. Из года в год этот великий праздник, котрый идет из тысячелетий, глубины веков к нам, является символом доверия, дружбы, братства, стабильности нашей страны», — обратился в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

«У всех граждан Казахстана одна цель — чтобы в каждом доме, каждой семье, каждом шаныраке было изобилие, стабильность, чтобы каждый имел возможность спокойно трудиться для своей Родины и для себя, имел возможность воспитывать своих детей и встречать с радостью каждый новый день. Это создается только трудом — труд обеспечивается государством. Весеннее равноденствие имеет особое значение для всех континентов. В этот день начинается продление дня, укорачивание ночи, начинается новое обновление, отступают морозы, наступает солнечный свет и тепло. И радость вселяется в души каждого человека. У нас это связано с обновлением гармоничным единением людей между собой и природой», — заметил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев призвал все этносы страны заходить друг к другу в гости на наурыз коже, прощать старые обиды и дружно отмечать праздник без границ.

«Есть старое предание, что в ночь с 21 на 22 марта Кыдыр-ата обходит землю, заходит в дома, в эти дома приходит счастье. Пусть Кыдыр-ата хорошенько обойдет Казахстан. Пусть ко всем придет счастье. Наурыз напоминает нам о важности вечных ценностей: милосердия, взаимовыручки. Поздравляю всех казахстанцев с этим светлым общим нашим праздником, желаю счастья добра, процветания и весеннего настроения на целый год», — сказал Президент.

Напомним, недавно в эфире казахстанских телеканалов Нурсултан Назарбаев встретился с представителями республиканских СМИ, где ответил на вопрос о досрочных выборах, рассказал о своем отношении к памятникам и названиям в свою честь, сирийскому конфликту, прокомментировал громкие заявления Атамбаева и ситуацию с Аблязовым, а также объяснил перестановки в областных акиматах. Главный праздник весны. Наурыз мейрамы по древним обычаям.