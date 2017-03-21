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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Госсекретарь США выбирает Москву

Рекс Тиллерсон приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО.

Источник: AP 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 12 апреля впервые на своем посту посетит Москву, где проведет переговоры с российским руководством. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте. В МИД РФ информацию опровергать не стали, однако выразили удивление в связи с «постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона». Заявление о визите господина Тиллерсона в Москву появилось одновременно с информацией о том, что он пропустит встречу министров иностранных дел стран—членов НАТО, которая состоится 5—6 апреля в Брюсселе. В это время глава американской дипломатии вместе с президентом Дональдом Трампом будет встречать в Вашингтоне лидера КНР Си Цзиньпина.

Первым о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в скором времени планирует посетить Россию, сообщило агентство Reuters. Источники в администрации президента США сообщили, что визит пройдет 12 апреля. Среди прочего, как было объявлено, господин Тиллерсон встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Появление этой информации в новостных лентах стало неожиданностью для российской стороны

«На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.— Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона. Политическим элитам в США пора разобраться, это снова “русские хакеры” взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США имеет все-таки американское происхождение».

Впрочем, вскоре после Reuters информацию о грядущем визите Рекса Тиллерсона в Москву со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте распространили и российские информагентства.

Рекс Тиллерсон ранее был в России, но лишь в качестве главы корпорации ExxonMobil. В частности, в июне 2013 года он принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого президент РФ Владимир Путин вручил гостю российский орден Дружбы.

Источник: AP 2017

В Москву глава Госдепартамента приедет из Италии, где пройдет встреча министров G7. При этом было объявлено, что он воздержится от участия в переговорах глав МИДов стран—членов НАТО — очередная встреча состоится в Брюсселе 5—6 апреля. США будут представлены там заместителем госсекретаря по политическим делам Томом Шенноном.

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Напомним, представители администрации Дональда Трампа (в том числе сам американский президент) ранее не раз критиковали НАТО, и в частности грозили пересмотреть в сторону уменьшения объемы своего участия в финансировании альянса.

Реакция НАТО на решение господина Тиллерсона не ехать на первое для себя заседание альянса пока не поступала. Тем не менее в Вашингтоне дают понять, что и речи не идет ни о каком демарше. Брюссельское заседание совпадет с визитом в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина, и Рекс Тиллерсон должен будет присутствовать на ключевых переговорах с ним, которые во многом определят будущее американо-китайских отношений.

С министрами стран Североатлантического альянса господин Тиллерсон сможет переговорить в эту среду, когда в Вашингтоне соберутся участники международной коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Павел Тарасенко

Комментарии
13
Сергей Донченко
АБ наверное знал и вовремя слился....
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александр зыков
Никто и не сомневался , что приличный человек предпочтёт общество приличных людей , сборищу антироссийских кочерыжек ...
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ММС
Руководитель Китая однозначно важнее чиновников НАТО, а посещение России 12 апреля в день великой годовщины выхода первого человека в космос глубоко символично.
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