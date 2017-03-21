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10:31 (мск), источник: РБК - Украина

Украина летом примет участие в учениях НАТО в Грузии

В июле Украинские военные примут участие в учениях Североатлантического альянса (НАТО) в Грузии. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Многонациональные военные учения НАТО “Достойный партнер — 2017” (Noble Partner — 2017) под девизом “Сила в партнерстве” пройдут в Грузии в конце июля 2017 года. Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными», — отмечают в сообщении.

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Помимо грузинских военных в учениях примут участие военнослужащие из 10 стран членов и партнеров НАТО — США, Великобритании, Германии, Украины, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, и Азербайджана. В ходе учений, продолжительность которых пока не известна, военные будут выполнять разные боевые задания. Целью учений будет усиление обороноспособности Грузии и других стран-участниц учений и улучшение слаженности действий между различными подразделениями.

Также сообщается, что военные из этих 10 стран уже находятся в Грузии и ведут работу по планированию учений. Грузинские военнослужащие вместе со своими коллегами из разных стран на военной базе «Вазиани» близ Тбилиси провели конференцию для обсуждения деталей предстоящих учений.

Напомним, в Эстонии начались совместные учения с армией США. В ходе учений уделят внимание созданию оборонительных позиций, их защите и атакующим действиям.

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