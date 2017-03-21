Валерий Шанцев освободил замгубернатора Аверина, Байера и Сватковского от должностей министров

Так, Антон Аверин освобожден от обязанностей министра строительства, Александр Байер — от обязанностей министра энергетики и ЖКХ, Дмитрий Сватковский — от обязанностей министра социальной политики.

«В целом эта система себя апробировала в ряде регионов. Но, наверное, в связи с тем, что у нас другой регион, часто получается непростая ситуация. Часто приглашают на совещание в Москву либо министра, либо заместителя губернатора, и тогда министерство остается без руководителя. Что касается Законодательного собрания, приходится направлять туда заместителей министров, но они ведь могут что-то сказать, а потом эти обязательства не будут выполнены. Это плохо», — пояснил губернатор.

Он добавил, что ожидает от заместителей губернатора предложений по кандидатурам на должности глав соответствующих министерств.

Напомним, кандидатура Антона Аверина на должность замгубернатора-министра строительства и архитектуры была согласована в Законодательном собрании области в марте 2016 года. В его блок вошли министерство транспорта и автомобильных дорог, департамент градостроительного развития территории, инспекция государственного строительного надзора.

В феврале 2016 года сообщалось, что Александр Байер в статусе заместителя губернатора-министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса будет курировать инспекцию административно-технического надзора, Государственную жилищную инспекцию, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

В сентябре 2016 года министерство социальной политики области в статусе заместителя губернатора возглавил Дмитрий Сватковский. Указ об этом подписал губернатор Валерий Шанцев 27 сентября 2016 года.