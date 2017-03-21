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10:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев освободил замгубернатора Аверина, Байера и Сватковского от должностей министров

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев освободил заместителей губернатора Антона Аверина, Александра Байера и Дмитрия Сватковского от должностей министров. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального правительства 21 марта 2017 года.

Так, Антон Аверин освобожден от обязанностей министра строительства, Александр Байер — от обязанностей министра энергетики и ЖКХ, Дмитрий Сватковский — от обязанностей министра социальной политики.

«В целом эта система себя апробировала в ряде регионов. Но, наверное, в связи с тем, что у нас другой регион, часто получается непростая ситуация. Часто приглашают на совещание в Москву либо министра, либо заместителя губернатора, и тогда министерство остается без руководителя. Что касается Законодательного собрания, приходится направлять туда заместителей министров, но они ведь могут что-то сказать, а потом эти обязательства не будут выполнены. Это плохо», — пояснил губернатор.

Он добавил, что ожидает от заместителей губернатора предложений по кандидатурам на должности глав соответствующих министерств.

Напомним, кандидатура Антона Аверина на должность замгубернатора-министра строительства и архитектуры была согласована в Законодательном собрании области в марте 2016 года. В его блок вошли министерство транспорта и автомобильных дорог, департамент градостроительного развития территории, инспекция государственного строительного надзора.

В феврале 2016 года сообщалось, что Александр Байер в статусе заместителя губернатора-министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса будет курировать инспекцию административно-технического надзора, Государственную жилищную инспекцию, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

В сентябре 2016 года министерство социальной политики области в статусе заместителя губернатора возглавил Дмитрий Сватковский. Указ об этом подписал губернатор Валерий Шанцев 27 сентября 2016 года.

Напомним также, что в марте 2017 года Валерий Шанцев сократил должность одного заместителя. В частности, упразднена должность заместителя, которую ранее занимал Евгений Люлин. Сам Люлин, теперь уже в статусе исполняющего обязанности вице-губернатора, продолжит курировать министерство сельского хозяйства, департамент лесного хозяйства и комитет государственного ветеринарного надзора.

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