Генконсул КНДР завершил работу во Владивостоке

Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.

Генконсул КНДР во Владивостоке Им Чхон Ир перед окончанием дипломатической миссии в России посетил Находку. Глава Находки Андрей Горелов поблагодарил гостя за визит, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Им Чхон Ир подчеркнул, с его отъездом Генконсульство КНДР не потеряет связи с Находкой.

«Здесь остался комплекс зданий, который будет использоваться для культурных, образовательных и прочих нужд жителей портового города. Уверен, мой преемник продолжит добрые традиции, расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», — подчеркнул Им Чхон ИР.

Отметим, с 2013 года Им Чхон Ир руководил диппредставительством в Находке, а затем во Владивостоке. Перед возвращением на Родину Им Чхон Ир решил обязательно посетить Находку, где, по его собственному признанию, он провел лучшие годы службы.