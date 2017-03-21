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11:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Генконсул КНДР завершил работу во Владивостоке

Им Чхон Ир перед отъездом на Родину провел встречу с главой Находки Андреем Гореловым.

Источник: dvzd.rzd.ru

Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.

Генконсул КНДР во Владивостоке Им Чхон Ир перед окончанием дипломатической миссии в России посетил Находку. Глава Находки Андрей Горелов поблагодарил гостя за визит, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Им Чхон Ир подчеркнул, с его отъездом Генконсульство КНДР не потеряет связи с Находкой.

«Здесь остался комплекс зданий, который будет использоваться для культурных, образовательных и прочих нужд жителей портового города. Уверен, мой преемник продолжит добрые традиции, расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», — подчеркнул Им Чхон ИР.

Отметим, с 2013 года Им Чхон Ир руководил диппредставительством в Находке, а затем во Владивостоке. Перед возвращением на Родину Им Чхон Ир решил обязательно посетить Находку, где, по его собственному признанию, он провел лучшие годы службы.

«История нашего города тесно связана с Корейской Народно-Демократической Республикой. С 1958 по 2015 года Генеральное консульство КНДР располагалось на территории Находки. За эти годы было реализовано много совместных проектов, различным мероприятий в области экономики, культуры, образования и спорта. Отрадно, что установились не только рабочие, но и по-человечески теплые отношения. Это помогает эффективно решать любые задачи на основе принципов доверии и открытости, способствовать углублению взаимопонимания двух наших народов», — сказал глава Находки Андрей Горелов.

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