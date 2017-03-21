Генконсул КНДР завершил работу во Владивостоке
Им Чхон Ир перед отъездом на Родину провел встречу с главой Находки Андреем Гореловым.
Им Чхон Ир перед отъездом на Родину провел встречу с главой Находки Андреем Гореловым.
Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.
Генконсул КНДР во Владивостоке Им Чхон Ир перед окончанием дипломатической миссии в России посетил Находку. Глава Находки Андрей Горелов поблагодарил гостя за визит, сообщили ИА PrimaMedia в
Им Чхон Ир подчеркнул, с его отъездом Генконсульство КНДР не потеряет связи с Находкой.
«Здесь остался комплекс зданий, который будет использоваться для культурных, образовательных и прочих нужд жителей портового города. Уверен, мой преемник продолжит добрые традиции, расширения
Отметим, с 2013 года Им Чхон Ир руководил диппредставительством в Находке, а затем во Владивостоке. Перед возвращением на Родину Им Чхон Ир решил обязательно посетить Находку, где, по его собственному признанию, он провел лучшие годы службы.
«История нашего города тесно связана с Корейской