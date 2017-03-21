Додон: В стране, где закон — служанка политического руководства, отказ от парламентского иммунитета недопустим

— Эта цель на поверхности, шита белыми нитками. Лишение парламентского иммунитета позволит ДПМ стать более убедительной в переговорах с собственными партнерами по коалиции. Помимо этого, власть будет пытаться запугать сфабрикованными делами депутатов из оппозиции: либо для того, чтобы закрыть им рот, либо для того, чтобы заставить их стать нейтральными. Сейчас, имея в своем политическом подчинении прокуратуру, Службу информации и безопасности, полицию, власть может инсценировать что угодно, в одночасье возбудить какое угодно дело, лишь бы с коварством расквитаться с парламентской оппозицией, — отметил Игорь Додон на своей странице в социальной сети.

Глава государства уверен, что демократы рассчитывают таким образом косвенно оказать влияние и на институт президента.