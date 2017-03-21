Додон: В стране, где закон — служанка политического руководства, отказ от парламентского иммунитета недопустим

— Эта цель на поверхности, шита белыми нитками. Лишение парламентского иммунитета позволит ДПМ стать более убедительной в переговорах с собственными партнерами по коалиции. Помимо этого, власть будет пытаться запугать сфабрикованными делами депутатов из оппозиции: либо для того, чтобы закрыть им рот, либо для того, чтобы заставить их стать нейтральными. Сейчас, имея в своем политическом подчинении прокуратуру, Службу информации и безопасности, полицию, власть может инсценировать что угодно, в одночасье возбудить какое угодно дело, лишь бы с коварством расквитаться с парламентской оппозицией, — отметил Игорь Додон на своей странице в социальной сети.
Глава государства уверен, что демократы рассчитывают таким образом косвенно оказать влияние и на институт президента.
— Атакуя депутатов-социалистов шитыми делами, они намерены сделать меня более смирным по отношению к своим антисоциальным и ошибочным геополитическим проектам, — считает он.
Вместе с тем президент отмечает, что самих демократов лишение иммунитета никак не коснется, поскольку прокуратура не посмеет расследовать их деятельность. Вот почему лишение парламентского иммунитета не может быть утверждено сейчас, потому что на данный момент это решение не имеет никакого смысла, убежден Игорь Додон.
— Лишь после следующих парламентских выборов мы сможем серьезно рассмотреть этот законопроект. Когда доверие к государственным учреждениям станет выше и они выйдут из-под политического захвата, когда они больше не будут играть роль инструментов для запугивания — только тогда отказ от парламентского иммунитета будет обоснованным. Тогда политика уступит юстиции то, что относится к юстиции. Сейчас же политика доминирует во всем. У власти в стране демократы, вот только истинной демократии в стране нет. В государстве, где закон — лишь служанка политического руководства, отказ от парламентского иммунитета недопустим, — заключил он.
Напомним, вчера вице-председатель Демократической партии Андриан Канду объявил, что фракция ДПМ в Парламенте РМ зарегистрировала законопроект, предусматривающий аннулирование иммунитета депутатов.