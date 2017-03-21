На должность мэра Омска пока заявились пенсионер и рабочий

Глава выборщиков будущего мэра Омска, председатель регионального пенсионного фонда Сергей Тодоров подтвердил информацию «СуперОмска» о двух заявках на должность главы города. Правда, фамилии Тодоров раскрывать не стал, ограничившись их родом деятельности.

«Один подал в отдел обращений граждан, и ему обоснованно в электронном виде было отказано. Фактически заявление на участие он не написал. А второй написал только заявление без пакета документов, хотя в нем должна быть справка о работе с его личными данными, поэтому мы не можем называть его фамилии. Первый — это простой рабочий, а второй — был инженером, сейчас на пенсии», — заявил Сергей Тодоров корреспонденту «СуперОмска».

Вероятно, рабочий, о котором говорит Тодоров, как ранее писал «СуперОмск», выслал заявку не в адрес конкурсной комиссии, а на имя председателя ОГС Галины Горст. От второго соискателя, по словам Тодорова, ждут остальных документов до 4 апреля.

Напомним, заседание Омского городского Совета, на котором депутаты должны выбрать мэра, состоится 19 апреля. К этому числу конкурсная комиссия по выборам мэра представит совету кандидатуры, прошедшие ее «фильтр». Заявки от кандидатов в градоначальники принимаются до 4 апреля. На втором этапе конкурса, 6 апреля, комиссия рассмотрит документы кандидатов и зарегистрирует их. Третьим этапом конкурса перед вынесением кандидатур в мэры на горсовет станет собеседование, которое пройдет 14 апреля.

Напомним, в состав комиссии по выборам мэра от горсовета вошли Николай Чираков (ЕР), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР), Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»), а также два почетных гражданина города Омска — бывший ректор ОмГМУ Александр Новиков и директор летно-технического колледжа Анатолий Якуш.