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11:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Депутаты Хабаровска попросят вернуть городу деньги от транспортного налога

Власти краевой столицы считают, что муниципальный бюджет должен получать 90% сборов вместо нынешних 10%.

Источник: Reuters

Депутаты гордумы Хабаровска намерены договориться со своими коллегами из краевой думы об изменении схемы распределения транспортного налога. Сейчас в городскую казну поступает лишь 10% от суммы налога, собираемой в краевой столице, и местные власти заявляют, что бюджету не хватает денег на содержание дорог. По мнению сотрудников мэрии и городских депутатов, муниципалитет должен оставлять себе 90% собранных средств, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Авторы инициативы отмечают, что в Хабаровске живет почти половина населения края, а автомобилей в городе зарегистрировано более 222 тысяч — почти 55% от общего количества всех транспортных средств в регионе.

Ранее схема распределения транспортного налога была другой: 50% доходов, получаемых за счет транспортного налога, город оставлял себе, а остальные 50% отдавал другим населенным пунктам края. В 2013 году доля муниципального бюджета была урезана до 10%, и доходы городской казны за счет этого налога сократились с 301 млн до 78 млн рублей в год. При этом на ремонт и содержание дорожной сети Хабаровска ежегодно требуется около 5 млрд рублей.

По словам начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега Гроо, изменение структуры распределения налога позволит увеличить доходы дорожного фонда города на 635 млн рублей, а это, в свою очередь, приведет к улучшению состояния автомагистралей и созданию более комфортных условий для жителей краевой столицы.

Стоит отметить, что в 2014 году хабаровские депутаты уже пытались убедить краевых парламентариев в необходимости возвращать городу львиную долю транспортного налога, однако поддержки в Закдуме не нашли.

«Я понимаю, что [в Хабаровске] проживает большая часть населения, но у нас есть и жители отдаленных территорий», — отметила тогда депутат Законодательной думы Хабаровского края Наталия Пудовкина.

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