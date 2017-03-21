Новые задачи обсудили губернатор Хабаровского края и начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с начальником Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергеем Диденко.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с начальником Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергеем Диденко.
Они обсудили новые задачи, которые стоят в связи с оптимизацией управленческих структур. Напомним, сейчас ведется ликвидация Дальневосточного регионального центра МЧС.
«Хочу вас заверить, что объединение региональных центров не повлияет на оказание помощи субъектам в условиях ЧС, организацию работы на местах, а укрупнение органов управления позволит в ряде случаев даже привлекать больше ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций», — рассказал Сергей Диденко.
По его словам, структурная реформа направлена на усиление ключевых направлений региональных систем реагирования. Особое внимание уделят предупреждению ЧС и работе на муниципальном уровне. Ведомство планирует развивать единые диспетчерские службы, системы оповещения, оснащая их новым оборудованием.
Вячеслав Шпорт в свою очередь отметил, что сотрудничество с ведомством будет усилено по ряду направлений, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на