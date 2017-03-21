Свердловский детский омбудсмен отчитался перед депутатами ЗакСО: «Количество жалоб уполномоченному в прошлом году значительно возросло»

Как передает корреспондент Накануне.RU, по информации Морокова, в 2016 году в адрес уполномоченного поступило 4 тыс. 641 обращение, что на 23% больше, чем в 2015 году. Наиболее существенный рост произошел по вопросам социальной политики и образования. Кроме того, значительно возросло количество жалоб на задержки в получении социальной помощи и отсутствии поддержки малообеспеченных семей, а также на конфликты в дошкольных и общеобразовательный учреждениях.

Как уточнил Мороков, люди жалуются на денежные поборы в школах, конфликты между учителями и родителями, проблемы в организации образовательного процесса, сложности записи ребенка в первый класс, перевод детей в другой детский сад, более близкий к месту проживания.

Также, весьма распространенное направление обращений — вопросы здравоохранения, жилищные и имущественные вопросы, вопросы семейных отношений и обеспечения безопасности детей.

По результатам рассмотрения 1 тыс. 864 заявлений о нарушений прав детей факты нарушений были выявлены в 802 случаях, получено 66 актов прокурорского реагирования. По материалам девяти дел подготовлены официальные заключения уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. По итогам проверок, 82 должностных лица привлечены к ответственности, трое уволены.

Как отметил Мороков, в 2016 году уполномоченный по правам ребенка и специалисты аппарата провели на 30% больше выездных и проверочных мероприятий, чем в 2015 году, посетив 42 муниципальных образования. Это позволяло на месте разбираться в вопросах и проблемах соблюдения прав и законных интересов детей, обеспечение гарантий их государственной защиты.

Игорь Мороков также рассказал о более узких проблемах, работе межведомственных групп, правовых консультациях граждан, просветительской работе и других направлениях и формах работы института уполномоченного.

Детский омбудсмен с сожалением отметил, что зачастую, основная угроза жизни и здоровью детей сегодня исходит из семьи. Почти в 80% случаев гибели детей в ДТП, на пожарах и в воде произошли по вине родителей.

По итогам доклада, он был принят к сведению.