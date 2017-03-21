В мэрии Златоуста произошли кадровые изменения

Градоначальник представил присутствующим нового заместителя по стратегическому развитию и инвестициям Веру Гусеву. Она будет курировать все направления, связанные с экономическим развитием округа и деятельностью предприятий, а именно вопросы разработки и реализации инвестпрограмм, занятости, повышения инвестпривлекательности Златоуста, развития инновационного потенциала, создания в городе благоприятных условий для развития бизнеса.

Кроме того, Гусева будет координировать деятельность экономического управления, бухгалтерии и отдела материальных ресурсов администрации округа, Агентства инвестиционного развития и Фонда развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Также чиновникам администрации сегодня был представлен новый главный редактор городской газеты «Златоустовский рабочий» Анатолий Мармышев.

«ФедералПресс» напоминает, что истекают сроки полномочий действующего златоустовского градоначальника. Имя нового главы городского округа станет известно 18 мая 2017 года на заседании собрания депутатов. Сейчас на пост мэра Златоуста претендуют 13 человек, в том числе Жилин.