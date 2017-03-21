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11:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В мэрии Златоуста произошли кадровые изменения

ЗЛАТОУСТ, 21 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 21 марта, на расширенном совещании глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин объявил аппарату администрации о новых кадровых назначениях, сообщает пресс-служба мэрии округа.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Градоначальник представил присутствующим нового заместителя по стратегическому развитию и инвестициям Веру Гусеву. Она будет курировать все направления, связанные с экономическим развитием округа и деятельностью предприятий, а именно вопросы разработки и реализации инвестпрограмм, занятости, повышения инвестпривлекательности Златоуста, развития инновационного потенциала, создания в городе благоприятных условий для развития бизнеса.

Кроме того, Гусева будет координировать деятельность экономического управления, бухгалтерии и отдела материальных ресурсов администрации округа, Агентства инвестиционного развития и Фонда развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Также чиновникам администрации сегодня был представлен новый главный редактор городской газеты «Златоустовский рабочий» Анатолий Мармышев.

«ФедералПресс» напоминает, что истекают сроки полномочий действующего златоустовского градоначальника. Имя нового главы городского округа станет известно 18 мая 2017 года на заседании собрания депутатов. Сейчас на пост мэра Златоуста претендуют 13 человек, в том числе Жилин.

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