В Крыму стартовали учения ВДВ с десантированием людей и техники

«В ходе стартовавшего сегодня на полигоне Опук этапа практического розыгрыша боевых действий из 9 самолетов Ил-76 на площадку приземления было десантировано в общей сложности около 350 десантников, 9 боевых машин десанта БМД-2КУ и несколько контейнеров с запасами материальных средств», — уточнил Сердюков, осуществляющий общее руководство маневрами.

«В соответствии с планом выброска воздушного десанта стала содержанием первого эпизода данного этапа маневров», — добавил он.

Приводя подробности учений, генерал сообщил, что сначала из самолетов Ил-76 с высоты 1300 метров на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» десантировались разведывательные группы общей численностью до 40 человек, а вслед за ними с высоты 800 м на парашютах Д-10 — главные силы воздушного десанта в количестве более 300 человек. Перед выброской личного состава на площадку приземления были десантированы боевая техника и грузы.

«Десантирование личного состава и техники прошло штатно, никаких инцидентов не было», — подчеркнул командующий ВДВ.

Он также сообщил, что двумя другими эпизодами этапа практического розыгрыша боевых действий во вторник станут высадка морского десанта на побережье Крыма и высадка из вертолетов тактического десанта в глубине полуострова, которые будут осуществлены последовательно друг за другом.