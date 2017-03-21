Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Греф рассказал о действиях Сбербанка в связи с ситуацией в Киеве
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Внук Дональда Трампа сломал ногу
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
16Неслабый пол
1195-летие Ирины Антоновой
15:35 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму стартовали учения ВДВ с десантированием людей и техники

ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 21 мар — РИА Новости. Десантирование парашютным способом из военно-транспортных самолетов батальонной тактической группы с вооружением и боевой техникой Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) осуществлено во вторник на учениях Воздушно-десантных войск России в Крыму, сообщил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе стартовавшего сегодня на полигоне Опук этапа практического розыгрыша боевых действий из 9 самолетов Ил-76 на площадку приземления было десантировано в общей сложности около 350 десантников, 9 боевых машин десанта БМД-2КУ и несколько контейнеров с запасами материальных средств», — уточнил Сердюков, осуществляющий общее руководство маневрами.

«В соответствии с планом выброска воздушного десанта стала содержанием первого эпизода данного этапа маневров», — добавил он.

Приводя подробности учений, генерал сообщил, что сначала из самолетов Ил-76 с высоты 1300 метров на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» десантировались разведывательные группы общей численностью до 40 человек, а вслед за ними с высоты 800 м на парашютах Д-10 — главные силы воздушного десанта в количестве более 300 человек. Перед выброской личного состава на площадку приземления были десантированы боевая техника и грузы.

«Десантирование личного состава и техники прошло штатно, никаких инцидентов не было», — подчеркнул командующий ВДВ.

Он также сообщил, что двумя другими эпизодами этапа практического розыгрыша боевых действий во вторник станут высадка морского десанта на побережье Крыма и высадка из вертолетов тактического десанта в глубине полуострова, которые будут осуществлены последовательно друг за другом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенатор пригрозил бойкотом «Евровидению» в случае недопуска Самойловой
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь