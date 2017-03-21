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11:36 (мск), источник: ТАСС

Сергей Лавров отмечает день рождения в самолете, возвращаясь из Токио

21 марта главе МИД РФ исполнилось 67 лет.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает во вторник свой день рождения в самолете, в компании пула российских журналистов, возвращаясь из Токио, где он находился с визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — написала она, разместив на своей странице в социальной сети Facebook фотографию министра в компании российских журналистов.

В Токио министр принимал участие во встрече глав МИД и минобороны РФ и Японии в формате «два плюс два».

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве.

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