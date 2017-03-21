Сергей Лавров отмечает день рождения в самолете, возвращаясь из Токио

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает во вторник свой день рождения в самолете, в компании пула российских журналистов, возвращаясь из Токио, где он находился с визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — написала она, разместив на своей странице в социальной сети Facebook фотографию министра в компании российских журналистов.