Сергей Лавров отмечает день рождения в самолете, возвращаясь из Токио
21 марта главе МИД РФ исполнилось 67 лет.
21 марта главе МИД РФ исполнилось 67 лет.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает во вторник свой день рождения в самолете, в компании пула российских журналистов, возвращаясь из Токио, где он находился с визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — написала она, разместив на своей странице в социальной сети Facebook фотографию министра в компании российских журналистов.
В Токио министр принимал участие во встрече глав МИД и минобороны РФ и Японии в формате «два плюс два».
Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве.