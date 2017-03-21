Администрация главы Прикамья осталась без политического куратора

В команде и.о. губернатора Пермского края Максима Решетникова продолжается ротация кадров. 21 марта последний день в качестве замруководителя администрации главы региона работает Алексей Чусовитин, курировавший политический блок.

С уходом чиновника его должность будет сокращена, а функционал перейдет к главе губернаторской администрации Рустему Юсупову, сообщил «Уралинформбюро» собственный источник.

Чусовитин же с завтрашнего дня начнет работу в реготделении «Единой России». В беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» он пояснил, что пока что речь идет о сотрудничестве «на общественных началах».

«Дальше будем смотреть. Потому что если там занимать, условно говоря, какой-то официальный пост, то должна пройти некая легитимная процедура назначения», — рассказал Чусовитин, добавив, что в круг его задач войдет подготовка и проведение праймериз ЕР весной 2017 года.

Следует отметить, что Алексей Чусовитин уже работал в рядах «медведей» — в 2016 году он возглавлял технологическую группу штаба единороссов Прикамья на выборах Госдумы, краевого Заксобрания и представительных органов на местах.