Замглавы Минтруда РТ покинет пост в связи с выходом на пенсию
(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Ирина Просвирякова 31 марта покинет свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Ирина Просвирякова 31 марта покинет свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Соответствующее постановление Кабинета Министров республики 20 марта подписал
Ирина Юльевна Просвирякова родилась в 1956 году. Пост заместителя главы Минтруда РТ она занимает с августа 2007 года.