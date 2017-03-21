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12:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Замглавы Минтруда РТ покинет пост в связи с выходом на пенсию

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Ирина Просвирякова 31 марта покинет свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Соответствующее постановление Кабинета Министров республики 20 марта подписал Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

Ирина Юльевна Просвирякова родилась в 1956 году. Пост заместителя главы Минтруда РТ она занимает с августа 2007 года.

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