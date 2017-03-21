Воронежские власти снесут 54 киоска в апреле 2017 года

Городские власти демонтируют 54 незаконно установленных торговых объекта в апреле 2017 года, сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 21 марта. В список подлежащих сносу торговых точек попали 10 киосков с фаст-фудом.

Принудительному демонтажу подлежат киоски сети «Робин Сдобин», «Русский аппетит», «Общепит плюс». Больше всего павильонов без разрешительных документов работают в Коминтерновском районе (20 объектов). В Железнодорожном власти демонтируют 10 торговых точек, в Центральном — девять, в Ленинском — семь, в Советском — шесть, в Левобережном — два.

В марте 2017 года городские власти демонтировали 72 незаконных киоска. Торговые точки разместили без разрешительных документов, владельцев некоторых из них не удалось установить.

В 2016 году в Воронеже снесли 539 незаконных киоска. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не снесли из-за отсутствия технических возможностей, необходимых документов, судебных дел. По словам главы управления административно-технического контроля городской администрации Максима Ярового, динамика принудительного демонтажа НТО в городе «пошла на спад». Большинство предпринимателей устраняют нарушения сразу после получения предписаний.

Контекст

Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление административно-технического контроля с февраля 2016 года. План демонтажа незаконных киосков изменили летом того же года. Обновленный график строится по «кустовому принципу»: для экономии бюджетных средств на определенной территории сразу сносят все нестационарные торговые объекты. Одними из первых под демонтаж попали киоски, незаконно торгующие алкоголем.

В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.