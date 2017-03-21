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12:43 (мск), источник: Pro Город Самара

Антимонопольщики продолжают рассматривать дело против губернатора Самарской области

Дело, заведенное Федеральной антимонопольной службой России о нарушении закона о конкуренции на губернатора Самарской области Николая Меркушкина в январе этого года, продолжает рассматриваться. Об этом сообщил руководитель регионального УФАС Леонид Пак.

Новые детали разбирательства глава ведомства комментировать отказался, сославшись на то, что производство ведется центральным федеральным органом.

В 2011 году губернатор и дочерняя компания «Газпрома» утвердили скорректированную схему газоснабжения и газификации на территории области, однако не учли наличие еще одной газораспределительной компании — ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»), что может привести к ее уходу с рынка. ООО «СВГК» довела свои замечания по этой схеме до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, однако они так и не были учтены.

 — Действия властей Самарской области могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа, — говорится в сообщении пресс-службы ФАС РФ.

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