Антимонопольщики продолжают рассматривать дело против губернатора Самарской области

Новые детали разбирательства глава ведомства комментировать отказался, сославшись на то, что производство ведется центральным федеральным органом.

В 2011 году губернатор и дочерняя компания «Газпрома» утвердили скорректированную схему газоснабжения и газификации на территории области, однако не учли наличие еще одной газораспределительной компании — ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»), что может привести к ее уходу с рынка. ООО «СВГК» довела свои замечания по этой схеме до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, однако они так и не были учтены.