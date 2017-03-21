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12:16 (мск), источник: НИА Самара

Мэрия Тольятти стала администрацией

Понятие «мэр» будет действовать до избрания главы администрации.

С 21 марта мэрия Тольятти официально переименована в администрацию. Соответствующая выписка о регистрации нового юридического лица получена из регцентра УФНС по Самарской области.

Теперь, как сообщают «Городские ведомости», аналогичную процедуру необходимо проделать всем главным распорядителям бюджетных средств, которых всего 15. Структурным подразделениям администрации необходимо переделать свои положения, привести в соответствие документацию предстоит кадровой службе. Замены требуют печати, цифровые подписи, бланки и т. д. Администрация должна начать полноценно функционировать как новое юрлицо, обновленные данные необходимы для беспрепятственной работы в таких системах, как электронный бюджет и госзакупки.

Необходимость переименования связана с тем, что 13 марта вступила в силу новая редакция Устава города, согласно которой понятие «мэрия» меняется на «администрацию», а «мэр» — на «главу». Соответствующее решение было принято думой Тольятти в июне 2015 года. Понятие «мэр» будет действовать до избрания главы.

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