Без вариантов: севастопольские единороссы определились с губернатором

По мнению большинства опрошенных РИА Новости (Крым) экспертов, реальную конкуренцию действующему главе города, кстати беспартийному, участники праймериз не составят. Более того, другие партии, которые также могут выдвигать кандидатов на участие в выборах губернатора города, едва смогут выставить на выборы сопоставимую Овсянникову фигуру. Отчасти это связано с особенностью севастопольской политической «кухни», отчасти с законом о выборах губернатора, который несколько ограничил возможности участия в этом волеизъявлении для ряда кандидатов.

Овсянников и техническая четверка.

Новость о том, что «Единая Россия» определила кандидатов на праймериз, прозвучала от самого Овсянникова. Решение принималось не публично, без приглашения СМИ и без последующих объяснений, почему в списке не оказалось других узнаваемых среди севастопольцев политических лидеров.

По мнению председателя севастопольской организации союза журналистов России Сергея Горбачева, из пяти кандидатов на праймериз «Единой России» «вес и силу» представляет только Овсянников. «Остальные конкуренты технические, хотя все являются личностями, известными в Севастополе, но политического капитала, сопоставимого с главой города, у них нет», — сказал он РИА Новости (Крым).

Схожего мнения придерживается и глава севастопольской ячейки партии «Патриоты России» Иван Ермаков, который руководил городом в 1991—1992 годах. «На роль конкурента еще подходит Лисейцев, у которого есть бизнес, деньги. Остальные участники праймериз хорошие люди, но не конкуренты Овсянникову», — отметил он в комментарии РИА Новости (Крым).

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов считает, что явного преимущества нет ни у одного из участников праймериз. «Мне сложно судить, насколько сильная будет конкуренция, что все кандидаты, заявившиеся на праймериз “Единой России”, находятся в “нулевой” стартовой позиции. Реальными достижениями на благо Севастополя из них похвастаться не может никто. Я предполагаю, что праймериз будет состязанием предвыборных программ», — заявил он РИА Новости (Крым).

Без конкуренции.

По мнению Ивана Ермакова, другие политические партии также едва смогут выставить на выборы достойного конкурента. Он считает, что своих кандидатов обязательно выдвинут партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия».

«Вопрос — пройдут ли они муниципальный фильтр (кандидата должны поддержать 10% депутатов 2/3 муниципальных округов — ред.)? У нас же в основном муниципальные депутаты от «Единой России», — отметил политик.

Среди потенциально сильных конкурентов Овсянникову все опрошенные эксперты выделили троих человек — командующего ЧФ Александра Витко, бизнесмена Олега Николаева и директора Дирекции по ФЦП Андрея Никитченко.

«Адмирал Александр Витко — уважаемый, авторитетный человек, который своей деятельностью на посту командующего флотом реально доказал свои способности как управленец, как политик, как администратор, как человек, способный принимать решения и добиваться их реализации. У него определенно есть электоральный потенциал», — подчеркнул председатель севастопольской организации союза журналистов России Сергей Горбачев.

Заместитель председателя Общественной палаты Севастополя полностью разделяет эту точку зрения. «Витко, бесспорно, авторитетный в Севастополе человек, который проявил себя во время “Русской весны”, во время управления Черноморским флотом, которое включает не только боевую составляющую, но и хозяйственную деятельность. Если бы он принял участие в предвыборной кампании, то был бы очень серьезным конкурентом. Я даже бы не взялся прогнозировать, кто бы победил в состязании между Овсянниковым и Витко», — сказал Олег Гасанов.

Ермаков же считает, что Витко не следует принимать участие в выборах, а в качестве конкурента действующему главе города видит Никитченко. «У нас уже один адмирал был, хороший человек, но как хозяин достаточно слабый. Примерно такая же картина и с Витко. А вот Никитченко мог бы составить конкуренцию Овсянникову. Но ему надо было идти на праймериз. Если бы я был губернатором, то взял бы его первым заместителем. Он в Севастополе родился, грамотный, подготовленный человек», — отметил бывший глава города.

При этом все эксперты отмечают, что имидж Олега Николаева омрачен предыдущими выборами — депутатов в Государственную Думу.

Жесткий закон.

По мнению экспертов, отчасти на конкуренцию выборов губернатора Севастополя повлиял выборный закон, которые не так давно был принял Законодательным собранием.

«Закон достаточно жесткий с точки зрения выдвижения. В нем много моментов усложняют процесс избрания губернатора. Очень высокий муниципальный фильтр — 10% подписей депутатов не менее 2/3 муниципалитетов. Законодательство позволяет ставить планку на уровне 5%. Кроме того, мы пошли на выдвижение кандидатов только от политических партий, что вызвало много нареканий со стороны севастопольцев, которые предлагали предусмотреть возможность самовыдвижения кандидатов. Также установили достаточно высокий потолок избирательного фонда — 100 млн рублей, как, например, в Санкт-Петербурге, где население в разы больше, чем у нас. В этом пункте заложена опасность того, что выборы могут превратиться в состязания средств и предвыборных технологий», — подчеркнул Гасанов.

Сергей Горбачев также считает, что решение наделить правом выдвижения кандидатов партиями ограничило возможность севастопольцев выдвигать своих кандидатов.

«Норма о самовыдвижении не исключена в федеральном законе. Почему наши депутаты побоялись? Ни одного предложения от граждан учтено не было при принятии закона», — сказал, в свою очередь, глава севастопольской ячейки партии «Патриоты России» Иван Ермаков.

Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав касательно прямых выборов губернатора города 24 ноября 2016 года. Закон о выборах губернатора Севастополя был принят 14 марта 2017 года. Согласно документу, выдвижение кандидата осуществляется политическими партиями. В выборах могут принимать участие граждане РФ, на момент голосования достигшие возраста 30 лет. Кандидата в губернаторы должны поддержать 10% депутатов 2/3 муниципальных образований Севастополя. Выборы главы города планируют провести в сентябре 2017 года — в единый день голосования.