Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Строительные материалы в России ухудшились
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Внук Дональда Трампа сломал ногу
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Снайпер ВСУ: плакали от счастья, когда Гиви кормил нас погонами
Сделка между РФ и Турцией может развалить НАТО
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1195-летие Ирины Антоновой
12:15 (мск), источник: РИА Новости

Европейские парламентарии хотят вернуться в Крым летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Европейские парламентарии подвели итоги своего официального визита в Крым, после которого решили вернуться на полуостров летом в качестве туристов. Он задаются лишь одним вопросом: «Почему были применены санкции?».

Источник: РИА "Новости"

Ранее парламентарии ряда европейских стран по инициативе партии «Справедливая Россия» прибыли в Крым, где в их программу входили осмотр местных достопримечательностей и ряд встреч с представителями региональной власти и религиозных конфессий.

В состав иностранной делегации вошли парламентарии из Чехии, Сербии, Черногории, Великобритании, Бразилии и Киргизии. По словам организаторов, ранее заявленные парламентарии из Украины, Латвии, Литвы и Венгрии в последний момент отказались приехать.

Счастливые крымчане и странный Киев

Председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства в районе Энфилд и Харинги (Лондон) Найджел Суссман, выступая на конференции в МИА «Россия сегодня» по итогам поездки, заявил, что ему очень понравилось в Крыму, но больше всего впечатлили сами крымчане.

«Крым — это прекрасное место, и там живут прекрасные люди, общаясь с которыми сразу становится видно, что референдум в Крыму был честным. Я как юрист могу сказать, что-то, что было в Крыму, было совершенно легитимно, лично у меня остался один вопрос: «Почему были применены санкции и как их убрать?» — высказался Суссман.

Депутат Народной скупщины (парламент) Сербии Милован Боич также высказал мнение, что после приезда в Крым сразу становится понятно, на чьей стороне правда.

«У меня большой опыт, и я очень хорошо понимаю, побывав в Крыму, где правда, а где нет. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы донести правдивую информацию не только до своих граждан, но и до европейцев», — заявил Боич.

«Считаю, что все недовольства Украины не обоснованы… Вся эта история о нарушениях прав человека, о которой говорит Киев, — это лишь доказательство того, что Запад испытывает страх перед сильной Россией», — добавил он.

Летом в Крым

Также парламентарии выразили желание после этого официального визита еще раз приехать в Крым.

«Я с большим удовольствием еще раз приеду в Крым, я уже получил приглашение прибыть сюда на экономический форум, а если не получится приехать, тогда я обязательно летом съезжу сюда со своей семьей», — заявил Боич.

Суссман, в свою очередь, предположил, что у Крыма очень яркое будущее.

«Крым — очень красивое и интересное место, я обязательно вернусь еще раз в Крым. И с удовольствием хотел бы увидеть рекламу об отдыхе в Крыму в Великобритании, чтобы как можно больше людей посетили это прекрасное место», — сообщил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенатор пригрозил бойкотом «Евровидению» в случае недопуска Самойловой
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи станет ведущей Каннского фестиваля
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь