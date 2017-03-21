Европейские парламентарии хотят вернуться в Крым летом

Ранее парламентарии ряда европейских стран по инициативе партии «Справедливая Россия» прибыли в Крым, где в их программу входили осмотр местных достопримечательностей и ряд встреч с представителями региональной власти и религиозных конфессий.

В состав иностранной делегации вошли парламентарии из Чехии, Сербии, Черногории, Великобритании, Бразилии и Киргизии. По словам организаторов, ранее заявленные парламентарии из Украины, Латвии, Литвы и Венгрии в последний момент отказались приехать.

Счастливые крымчане и странный Киев

Председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства в районе Энфилд и Харинги (Лондон) Найджел Суссман, выступая на конференции в МИА «Россия сегодня» по итогам поездки, заявил, что ему очень понравилось в Крыму, но больше всего впечатлили сами крымчане.

«Крым — это прекрасное место, и там живут прекрасные люди, общаясь с которыми сразу становится видно, что референдум в Крыму был честным. Я как юрист могу сказать, что-то, что было в Крыму, было совершенно легитимно, лично у меня остался один вопрос: «Почему были применены санкции и как их убрать?» — высказался Суссман.

Депутат Народной скупщины (парламент) Сербии Милован Боич также высказал мнение, что после приезда в Крым сразу становится понятно, на чьей стороне правда.

«У меня большой опыт, и я очень хорошо понимаю, побывав в Крыму, где правда, а где нет. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы донести правдивую информацию не только до своих граждан, но и до европейцев», — заявил Боич.

«Считаю, что все недовольства Украины не обоснованы… Вся эта история о нарушениях прав человека, о которой говорит Киев, — это лишь доказательство того, что Запад испытывает страх перед сильной Россией», — добавил он.

Летом в Крым

Также парламентарии выразили желание после этого официального визита еще раз приехать в Крым.

«Я с большим удовольствием еще раз приеду в Крым, я уже получил приглашение прибыть сюда на экономический форум, а если не получится приехать, тогда я обязательно летом съезжу сюда со своей семьей», — заявил Боич.

Суссман, в свою очередь, предположил, что у Крыма очень яркое будущее.

«Крым — очень красивое и интересное место, я обязательно вернусь еще раз в Крым. И с удовольствием хотел бы увидеть рекламу об отдыхе в Крыму в Великобритании, чтобы как можно больше людей посетили это прекрасное место», — сообщил он.