Ярошук поддержал отказ восстанавливать Королевский замок

«Я, конечно, считаю, что это [решение не восстанавливать замок] правильно. Потому что нет денег в бюджете, а существует масса других вопросов, которые очень актуальны — те же дворы, те же дороги, те же развязки, тротуары. И изымать за счет решения этих проблем, о которых я сейчас сказал, и выделять деньги на строительство замка — я считаю, это неправильно», — сказал журналистам градоначальник.

Он также отметил, что на этом месте необходимо создать рекреационную зону. «Поэтому я считаю, что это правильное решение — создать рекреационную зону, где будут под стеклом те фундаменты, которые обнаружены в ходе раскопок и эту территорию запустить в оборот», — сказал Ярошук.

Отметим, что ранее против восстановления Королевского замка высказался врио губернатора Антон Алиханов. Как сообщает «Комсомольская правда в Калининграде» чиновник пообещал, что пока он возглавляет регион сооружение не будет восстановлено даже частично и пообещал сделать стеклянный саркофаг, чтобы можно было увидеть подвалы и фундамент замка.