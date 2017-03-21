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12:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Новым начальником полиции Красноярска назначен Геннадий Березин

Главу МУ МВД «Красноярское» представил Александр Речицкий.

Начальник краевого ГУ МВД России Александр Речицкий представил личному составу красноярской полиции нового главу. Руководить управлением МВД «Красноярское» поручено Геннадию Березину.

Представление нового начальника полиции состоялось 21 марта. В мероприятии приняли участие мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, первый замглавы ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Александр Расстрыгин, прокурор Александр Лейзенберг и спикер Горсовета Татьяна Казанова.

Геннадий Березин родился 26 июня 1974 года в городе Обоянь Курской области. После службы в армии поступил на службу в УВД Белгородской области, где работал участковым. С 2003 года Березин занимал руководящие посты.

До своего нового назначения полицейский работал начальником УВД по ЦАО Москвы и главой 7 отдела Управления охраны общественного порядка столичного ГУ МВД. Кроме того, Березин командовал полицией на Универсиаде-2013 в Казани и на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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