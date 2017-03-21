Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
15:19 (мск), источник: Volga News

Представлять Самарскую область в новом созыве Общественной палаты РФ будет Дмитрий Лескин

Члены Общественной палаты Самарской области 17 марта в рамках пленарного заседания путем тайного альтернативного голосования избрали своего представителя в новый состав Общественной палаты РФ. Им стал Дмитрий Лескин, сообщил сайт областной организации.

Дмитрий Лескин — ректор Поволжского православного института им. Святителя Алексия, митрополита Московского, директор АНКО «Православная классическая гимназия», заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религий Самарского государственного университета путей сообщения, настоятель Архиерейского подворья, доктор философских наук, кандидат богословия, профессор, член докторского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Св. Кирилла и Мефодия, протоиерей Русской Православной Церкви.

Награжден орденами и медалями Русской православной церкви: орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени, медалью преподобного Сергия Радонежского I степени, Серебряным Знаком Святителя Алексия Митрополита Московского и Всея России Чудотворца «За труды во благо Святой Православной Церкви».

В Общественной палате Самарской области работает в составе комиссии по вопросам образования и науки. В 2014 г. был избран в состав Общественной палаты Российской Федерации пятого созыва, где работал в составе комиссии по вопросом образования и науки (член Комиссии с правом решающего голоса), комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений (член Комиссии с правом совещательного голоса) и Комиссии по культуре (член Комиссии в правом совещательного голоса).

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», ОП РФ формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом РФ, 85 представителей общественных палат субъектов РФ и 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Новый — шестой по счету — состав федеральной Общественной палаты РФ приступит к работе в июне 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Началось строительство кольца на Московском шоссе/ул. Луначарского
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь