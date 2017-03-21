Представлять Самарскую область в новом созыве Общественной палаты РФ будет Дмитрий Лескин

Дмитрий Лескин — ректор Поволжского православного института им. Святителя Алексия, митрополита Московского, директор АНКО «Православная классическая гимназия», заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религий Самарского государственного университета путей сообщения, настоятель Архиерейского подворья, доктор философских наук, кандидат богословия, профессор, член докторского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Св. Кирилла и Мефодия, протоиерей Русской Православной Церкви.

Награжден орденами и медалями Русской православной церкви: орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени, медалью преподобного Сергия Радонежского I степени, Серебряным Знаком Святителя Алексия Митрополита Московского и Всея России Чудотворца «За труды во благо Святой Православной Церкви».

В Общественной палате Самарской области работает в составе комиссии по вопросам образования и науки. В 2014 г. был избран в состав Общественной палаты Российской Федерации пятого созыва, где работал в составе комиссии по вопросом образования и науки (член Комиссии с правом решающего голоса), комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений (член Комиссии с правом совещательного голоса) и Комиссии по культуре (член Комиссии в правом совещательного голоса).

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», ОП РФ формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом РФ, 85 представителей общественных палат субъектов РФ и 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Новый — шестой по счету — состав федеральной Общественной палаты РФ приступит к работе в июне 2017 года.