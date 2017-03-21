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12:43 (мск), источник: Фонтанка

Полтавченко нашел «сельпо» в Петроградском районе

Губернатор Георгий Полтавченко на заседании правительства 21 марта сообщил, что у него много претензий к небольшим магазинам в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

В частности, он рассказал, что как-то зашел в один из таких в Петроградском районе. По ощущению губернатора, точка торговли была больше похожа на сельпо.

«Это мало похоже на петербургский магазин. Продается все — начиная от гвоздей, заканчивая мясными продуктами, качество их явно не соответствует заявленному», — отметил Полтавченко.

Он отметил, что правительству города и профильным ведомствам необходимо внимательно поработать над тем, чтобы стимулировать предприятия торговли на обеспечение города качественными продуктами.

«Надо ставить задачу на поставку не только недорогой, но и качественной продукции, и создавать все условия, чтобы предприниматели могли это сделать», — добавил он.

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