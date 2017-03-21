Полтавченко нашел «сельпо» в Петроградском районе

В частности, он рассказал, что как-то зашел в один из таких в Петроградском районе. По ощущению губернатора, точка торговли была больше похожа на сельпо.

«Это мало похоже на петербургский магазин. Продается все — начиная от гвоздей, заканчивая мясными продуктами, качество их явно не соответствует заявленному», — отметил Полтавченко.

Он отметил, что правительству города и профильным ведомствам необходимо внимательно поработать над тем, чтобы стимулировать предприятия торговли на обеспечение города качественными продуктами.

«Надо ставить задачу на поставку не только недорогой, но и качественной продукции, и создавать все условия, чтобы предприниматели могли это сделать», — добавил он.