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12:36 (мск), источник: Обозреватель

Рада не смогла назначить скандального аудитора НАБУ

Парубий озвучил судьбу законопроекта.

Верховная Рада не смогла определиться с кандидатом в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

За избранную рейтинговым голосованием кандидатуру Найджела Брауна проголосовали лишь 200 народных депутатов.

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Кандидатура Брауна была подана Комитетом по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, несмотря на то, что глава Комитета Егор Соболев выступал против.

Во время предварительного рейтингового голосования Браун набрал 202 голоса народных депутатов. За его конкурента Сторча проголосовали лишь 178 нардепов.

Ранее в парламенте возник скандал из-за данного вопроса. На заседании 23 февраля народные депутаты не смогли определиться с аудитором, хотя на рассмотрение предлагались два варианта.

Как сообщал «Обозреватель», также стало известно, что Браун работал над делом о гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

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