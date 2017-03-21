Новосибирскую дивизию РВСН перевооружат комплексами «Ярс» до конца года

«В этом году дивизия полностью будет оснащена передвижными грунтовыми ракетными комплексами “Ярс”», — доложил Каракаев министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, прибывшему с инспекцией в Новосибирск.

По словам Каракаева, новейшая техника поступает в дивизию параллельно со строительством необходимой военной инфраструктуры. Шойгу в свою очередь приказал уделить особое внимание социальной инфраструктуре — по его словам, возведение зданий для солдат и офицеров не должно отставать от темпов строительства собственно военных объектов.

Кроме того, Каракаев доложил Шойгу о состоянии боевой готовности ракетной армии Сибирского региона.

После работы в дивизии РВСН министр обороны проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и проведёт совещание, связанное с выполнением контрактов по производству многофункциональных истребителей Су-34.