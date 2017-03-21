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12:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман рассказал, чем Украина заменит уголь из ЛДНР

По словам премьера, Украина будет покупать уголь за валюту: «Это или Соединенные Штаты Америки или Австралия или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство Украины изучает возможность закупки угля в США, Австралии или Южноафриканской республике.

«Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки или Австралия или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно», — сказал он в эфире канала ICTV.

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По его словам, Украина стала независимой от российского газа: «Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа».

«Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше, чем на полмиллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость», — отметил Гройсман.

Он также высказал мнение о том, что многие из тех, кто участвует в блокаде Донбасса, так или иначе искренне переживают за судьбу страны, но их действия в то же время имеют обратный эффект.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что более 90 вагонов пробной партии продукции из самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые направилась во вторник на территорию РФ. Под продукцией он имел ввиду уголь.

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