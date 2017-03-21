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15:24 (мск), источник: Publika.md

Минздрав совместно с НЦБК запустил кампанию по борьбе с коррупцией в медучреждениях

Министерство здравоохранения объявило войну коррупции в медучреждениях.

Источник: Publika.md

Больницы призывают к сотрудничеству и запуску специальных программ по борьбе с этим явлением. Первыми на призыв откликнулось руководство Онкологического института. В течение четырёх дней офицеры НЦБК обучали персонал и пациентов, как распознать вымогательство и куда обращаться в этом случае.

«Если сотрудник просит подарок, то это уже можно расценивать как вымогательство взятки. Когда нарушается регламент приема подарков, применяется дисциплинарное взыскание, — это может быть предупреждение, выговор, или строгий выговор вплоть до увольнения», — заявил офицер НЦБК Станислав Кебанчук.

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Глава Онкологического института обратилась в Национальный центр по борьбе с коррупцией после того, как получила несколько жалоб от пациентов.

«В марте мы запустили кампанию “Нет коррупции в Онкоинституте!” и приняли необходимые меры, чтобы повысить бдительность врачей, обратить их внимание на этический аспект, на то, как они заботятся о больном», — отметила глава Онкологического института Лариса Катринич.

Пациенты могут заполнить специальную анкету и оценить качество медобслуживания. Кроме того, в этих же анкетах они могут сообщить и о случаях, когда им пришлось дополнительно оплачивать услуги.

«Надо рассказать пациентам об их правах. И если вдруг у них попросят деньги, они должны настаивать на своём и ничего не оплачивать. Они должны сообщить о случившемся руководству медучреждения и в Минздрав. Рассказать все детали, чтобы мы могли вмешаться», — заключила министр здравоохранения Руксанда Главан.

По данным НЦБК, в 2016 году в медучреждениях зарегистрировали 24 случая взяточничества.

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