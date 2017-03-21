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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Экс-губернатор Челябинской области, обвиняемый во взятке, отрицает вину

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый следствием в получении взятки и подстрекательстве к клевете, не признает свою вину, сообщила РИА Новости во вторник его пресс-секретарь Юлия Бобылева.

Ранее следствие заподозрило бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. В понедельник СК РФ сообщило, что вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010—2014 годах) Юревича по статьям «получение взятки» и «подстрекательство к клевете».

«Комментарии наши по делу таковы: Михаил Юревич никаких взяток от Виталия Тесленко не брал, Олега Грачева (бывший замгубернатора Челябинской области) ни к чему не подстрекал», — рассказала собеседница агентства.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010—2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска.

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