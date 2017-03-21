Экс-губернатор Челябинской области, обвиняемый во взятке, отрицает вину

Ранее следствие заподозрило бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. В понедельник СК РФ сообщило, что вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010—2014 годах) Юревича по статьям «получение взятки» и «подстрекательство к клевете».

«Комментарии наши по делу таковы: Михаил Юревич никаких взяток от Виталия Тесленко не брал, Олега Грачева (бывший замгубернатора Челябинской области) ни к чему не подстрекал», — рассказала собеседница агентства.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010—2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска.