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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Министр образования Башкирии: Льготы в детсадах отменять не будем

Гульназ Шафикова объяснила ситуацию вокруг полной оплаты услуг дошкольных учреждений.

В региональном министерстве образования прокомментировали информацию об отмене льгот в Башкирии. Журналистам ситуацию прояснила министр образования республики Гульназ Шафикова.

— Компенсации для родителей никто не отменял. Их оставили только для малоимущих семей, в которых доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума. Это можно подтвердить специальной справкой. Списки на компенсацию будут собираться до 1 мая 2017 года. Сумма компенсации останется прежней, поменяются только условия получения, — уточнила Шафикова.

Подробные инструкции по вопросу льгот можно получить в самом детском саду.

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