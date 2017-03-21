Министр образования Башкирии: Льготы в детсадах отменять не будем

В региональном министерстве образования прокомментировали информацию об отмене льгот в Башкирии. Журналистам ситуацию прояснила министр образования республики Гульназ Шафикова.

— Компенсации для родителей никто не отменял. Их оставили только для малоимущих семей, в которых доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума. Это можно подтвердить специальной справкой. Списки на компенсацию будут собираться до 1 мая 2017 года. Сумма компенсации останется прежней, поменяются только условия получения, — уточнила Шафикова.

Подробные инструкции по вопросу льгот можно получить в самом детском саду.