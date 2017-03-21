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14:07 (мск), источник: Фонтанка

Губернатор: Городу не хватает бассейнов и крытых катков

Георгий Полтавченко на заседании правительства 21 марта марта заявил, что городу не хватает спортивный инфраструктуры, в частности — бассейнов и крытых катков с искусственным льдом.

«Предлагаю активно привлекать бизнес для строительства такой инфраструктуры», — отметил он.

Добавим, что на данный момент на рассмотрении ЗакСа находится законопроект, в рамках которого предлагается снизить порог инвестиций для признания проекта стратегическим с 1,5 до 1 млрд рублей (в сфере спорта, культуры, туризма, образования и здравоохранения).

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