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13:45 (мск), источник: Kazinform

Все недострои поручил завершить аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Аким Павлодарской области Булат Бакауов поручил восстановить все недострои в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Булат Бакауов во время заседания коллегии управления строительства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта потребовал, чтобы все пустующие или недостроенные жилые дома восстановили, сообщили в пресс-службе акимата региона.

«По всем проблемным домам, которые есть и в Калкамане, и в Аксу, и в Экибастузе, нужно принять решение, чтобы в области не осталось ни одного недостроя, — заявил аким. — Особенно это касается тех проектов, которые находятся в государственной собственности».

В посёлке Калкаман административной зоны города Аксуна на восстановление одного из четырёх пустующих домов уже готова проектно-сметная документация, которую в ближайшее время сдадут на экспертизу.

«У нас уже есть предварительная ориентировочная стоимость работ по восстановлению одного дома — 243,2 миллиона тенге, — сказал аким Аксу Нурлан Дюсимбинов. — По остальным домам мы продолжаем работу и сейчас занимаемся процедурой признания их бесхозяйственными».

Ещё в Аксу собираются достраивать дом № 58 по улице Астана, возведение которого бросили более 20 лет назад. Достроить намерены и пустующий дом в посёлке Ленинский Павлодара. Четырёхэтажку будет восстанавливать ТОО «Грейд Брик» — компания, которая занимается производством кирпича.

«Мы заключили меморандум с этим предприятием, и, когда позволят погодные условия, оно начнёт строительство частных домов для тех, кто еще проживает в этом заброшенном доме. Это 4−5 человек, — подчеркнул аким Павлодара Нуржан Ашимбетов. — Когда люди переселятся, ТОО начнёт работы по восстановлению четырёхэтажки».

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