Ущерб от коррупции в регионе за прошлый год составил более 80 миллионов рублей
Результаты системной антикоррупционной работы рассмотрели на заседании комиссии под председательством
Результаты системной антикоррупционной работы рассмотрели на заседании комиссии под председательством
В регионе налажена комплексная работа по противодействию коррупции. Два года подряд Волгоградская область занимает первое место в России по числу выявленных взяткодателей. С 2014 года регион входит в пятерку лидеров по количеству уголовных дел, доведенных до суда.
По словам Евгения Харичкина, задача по противодействию коррупции стоит перед всеми органами власти.
— Уровень коррупции влияет на отношение населения к органам власти и доверие к ним, — отметил он. — А также существенно влияет на
Количество выявленных коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размерах по итогам 2016 года увеличилось. Размер причиненного ущерба по уголовным делам составил почти 80 млн рублей.
— В целом по прошлому году было зарегистрировано 761 преступление коррупционной направленности, что на 10% меньше аналогичного периода 2015 года, — привел данные секретарь региональной комиссии по противодействию коррупции Алексей Голубев.
Чаще всего волгоградцы попадались на даче взятке, получении взятки, а также служебном подлоге.
В прошлом году судами Волгоградской области за коррупционные преступления осуждено 254 человека. В числе привлеченных к уголовной ответственности —
Уголовное дело по коррупционной статье было заведено и на
Наиболее коррупционными, по оценкам специалистов,
Для повышения эффективности профилактики в регионе регулярно проходят проверки нарушений законодательства с признаками коррупции среди должностных лиц. В 2016 году выявлено более 7 тысяч таких нарушений, 2 тысячи человек понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.