Ущерб от коррупции в регионе за прошлый год составил более 80 миллионов рублей

В регионе налажена комплексная работа по противодействию коррупции. Два года подряд Волгоградская область занимает первое место в России по числу выявленных взяткодателей. С 2014 года регион входит в пятерку лидеров по количеству уголовных дел, доведенных до суда.

По словам Евгения Харичкина, задача по противодействию коррупции стоит перед всеми органами власти.

— Уровень коррупции влияет на отношение населения к органам власти и доверие к ним, — отметил он. — А также существенно влияет на социально-экономическое развитие государства и региона.

Количество выявленных коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размерах по итогам 2016 года увеличилось. Размер причиненного ущерба по уголовным делам составил почти 80 млн рублей.

— В целом по прошлому году было зарегистрировано 761 преступление коррупционной направленности, что на 10% меньше аналогичного периода 2015 года, — привел данные секретарь региональной комиссии по противодействию коррупции Алексей Голубев.

Чаще всего волгоградцы попадались на даче взятке, получении взятки, а также служебном подлоге.

В прошлом году судами Волгоградской области за коррупционные преступления осуждено 254 человека. В числе привлеченных к уголовной ответственности — экс-глава администрации Городищенского района Александр Тарасов, получивший взятку в 500 тысяч рублей за назначение на должность директора МУП «ЖКХ Городищенского района», бывший глава Городищенской думы Михаил Поддубнов и бывший глава Царицынского сельского поселения Городищенского района Сергей Мамонтов за махинации с земельными участками.

Уголовное дело по коррупционной статье было заведено и на экс-главу Усть-Грязнухинского поселения Камышинского района Владимир Опанасенко, который требовал 1 миллион вознаграждения за то, что закроет глаза на деятельность фирмы, незаконно добывающей недра на территории поселения.

Наиболее коррупционными, по оценкам специалистов, по-прежнему остаются сферы здравоохранения, социального обеспечения, образования и науки, кредитно-финансовой деятельности, а также правоохранительных органов. В ходе комиссии было отмечено, что необходимо усилить работу в этих направлениях.

Для повышения эффективности профилактики в регионе регулярно проходят проверки нарушений законодательства с признаками коррупции среди должностных лиц. В 2016 году выявлено более 7 тысяч таких нарушений, 2 тысячи человек понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.