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13:20 (мск), источник: РИА Новости

В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Северокорейские СМИ опубликовали пропагандистский ролик, в котором вооруженные силы КНДР якобы уничтожают американские самолеты и авианосец, пишет издание Daily Mail.

Женский голос за кадром радостно сообщает, что «нож проткнет горло авианосца, а бомбардировщик упадет с неба, сбитый потоком огня».

Материалом для фотомонтажа послужила реальная запись совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи под названием Foal Eagle, которые начались в марте 2017 года и продолжаются до сих пор.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил, что превратит США «в пепел» ударом ядерной бомбы, если американцы «выпустят хоть одну пулю в сторону Северной Кореи». Отношения между Пхеньяном и Вашингтоном вновь обострились после очередных ракетных испытаний КНДР.

Комментарии
7
валера малютин
а я в корейцах не сомневаюсь, кндр, единственная страна которая не встала на колени перед мировым глобализмом и сша
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Геннадий Сакаш
Красавы, а по моему, просто идиоты во главе с невменяемым "человеком". Кстати Ын, единственный северокореец с избыточной массой тела. У 99% населения дистрофия. Очень мало едят белковой пищи, в основном овощи и трава.
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Геннадий Сакаш
На колени может и нет, но с голоду реально пухнут. Я пару лет жил и работал на Далнем Востоке, своими глазами видел северокорейских рабочих на "стройках коммунизма". Зрелище очень печальное, хотелось их просто накормить. И вы это называете достойной жизнью. Не верю.
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