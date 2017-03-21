В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США

Женский голос за кадром радостно сообщает, что «нож проткнет горло авианосца, а бомбардировщик упадет с неба, сбитый потоком огня».

Материалом для фотомонтажа послужила реальная запись совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи под названием Foal Eagle, которые начались в марте 2017 года и продолжаются до сих пор.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил, что превратит США «в пепел» ударом ядерной бомбы, если американцы «выпустят хоть одну пулю в сторону Северной Кореи». Отношения между Пхеньяном и Вашингтоном вновь обострились после очередных ракетных испытаний КНДР.