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13:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские единороссы не дали снизить муниципальный фильтр

Оппозиционеры не уговорили ЕР на интригу.

Источник: УралИнформБюро

Фракция «Единой России» в Заксобрании Свердловской области отказалась поддержать инициативу коллег по снижению муниципального фильтра на выборах губернатора с 7,9% до 5%. Кандидатам придется собирать в свою поддержку порядка 126 голосов депутатов, представляющих не менее 55 муниципалитетов региона, сообщает «Уралинформбюро».

На пересмотре этой нормы настаивал альянс из депутатов КПРФ, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Для принятия законопроекта необходимо было заручиться поддержкой хотя бы части представителей ЕР, которых коллеги пытались уговорить прямо на заседании. «Интерес людей к выборам каждый год падает. Давайте хотя бы ради интриги снизим барьер. Все равно ведь кандидат от ЕР потом выиграет», — предлагал в частности депутат Евгений Зяблицев.

В ходе дебатов парламентарии также напрямую спросили главу фракции «Единой России» Виктора Шептия о том, будут ли муниципальные депутаты от ЕР поддерживать выдвижение кандидатов от других партий. Тот ответил уклончиво, сославшись на то, что вопрос еще не обсуждался.

В конечном счете законопроект поддержали лишь 7 депутатов, еще 6 воздержались, а 28 — фракция ЕР в полном составе — проголосовали «против».

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