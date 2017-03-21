«2016 год не могу назвать переломным для общественного транспорта». Евгений Тефтелев отчитался о результатах работы

Источник: Nakanune.ru

Доклад Евгения Тефтелева имел экономическую направленность, он рассказал о погашении кредиторской задолженности, о поддержке инвестпроектов и малого бизнеса, об улучшении внешнего облика города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и решении очень важной для челябинцев проблемы — рекультивации городской свалки. Не остались без внимания и проблемы в сфере пассажирских перевозок, как отметил градоначальник, 2016 год переломным для общественного транспорта не стал.

В целом 2016 год глава Челябинска назвал годом стабилизации работы, и прежде всего городской жизни.

«Удалось выполнить не только плановые показатели городского бюджета, но и погасить практически всю кредиторскую задолженность прошлых лет по дорожным работам. Провести платежи по субсидиарной ответственности города по банкротству “Челябавтотранса”, закрыть кассовый разрыв и выйти с остатками на начало года. Более 26 млн руб. мы сэкономили за счет замещения коммерческих кредитов средствами федерального бюджета по ставке 0,1% годовых в сумме 806 млн руб. Челябинск является единственным муниципалитетом области, привлекающим федеральные ресурсы», — отметил он. Глава напомнил, что на областном уровне было принято решение о передаче в муниципалитеты половины поступлений от упрощенной системы налогообложения и в полном объеме госпошлины, «заработанной» МФЦ. Однако, в свою очередь, город получил и дополнительные обязательства в части содержания метрополитена.

По словам Евгения Тефтелева, переломить спад в промышленности в 2016 году не удалось.

Индекс промышленного производства по итогам года составил 95,9%. При этом отмечен рост производства электроэнергии, воды, производства электрооборудования, машин, транспортных средств. «Это отрасли, по которым наблюдается устойчивый спрос со стороны госкорпораций и оборонных предприятий», — подчеркнул он. Среди положительных тенденций руководитель муниципалитета выделил рост реальной заработной платы, которая превысила 35 тыс. руб., при областном показателе в 31 тыс. руб. Уровень зарегистрированной безработицы оставался на уровне 1%.

Среди положительных тенденций руководитель муниципалитета выделил рост реальной заработной платы

В городе зафиксирован естественный прирост населения. По предварительным данным, город приблизился к 1 млн 199 тыс. жителей. Однако здесь появляются и новые задачи, в частности, по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях. В 2016 году был зафиксирован и рост числа школьников — более 120 тыс. человек. Это привело к увеличению доли обучающихся во вторую смену — с 24,8% до 27,8%. В планах городской администрации в 2017 году продолжить работу по строительству и выкупу зданий под детские сады и школы. В Челябинске произошло снижение смертности населения по ряду заболеваний, в том числе младенческой смертности — на 16%.

Среди важных направлений работы градоначальник отметил улучшение внешнего облика города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.