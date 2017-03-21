«2016 год не могу назвать переломным для общественного транспорта». Евгений Тефтелев отчитался о результатах работы

Доклад Евгения Тефтелева имел экономическую направленность, он рассказал о погашении кредиторской задолженности, о поддержке инвестпроектов и малого бизнеса, об улучшении внешнего облика города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и решении очень важной для челябинцев проблемы — рекультивации городской свалки. Не остались без внимания и проблемы в сфере пассажирских перевозок, как отметил градоначальник, 2016 год переломным для общественного транспорта не стал.
В целом 2016 год глава Челябинска назвал годом стабилизации работы, и прежде всего городской жизни.
«Удалось выполнить не только плановые показатели городского бюджета, но и погасить практически всю кредиторскую задолженность прошлых лет по дорожным работам. Провести платежи по субсидиарной ответственности города по банкротству “Челябавтотранса”, закрыть кассовый разрыв и выйти с остатками на начало года. Более 26 млн руб. мы сэкономили за счет замещения коммерческих кредитов средствами федерального бюджета по ставке 0,1% годовых в сумме 806 млн руб. Челябинск является единственным муниципалитетом области, привлекающим федеральные ресурсы», — отметил он.
Глава напомнил, что на областном уровне было принято решение о передаче в муниципалитеты половины поступлений от упрощенной системы налогообложения и в полном объеме госпошлины, «заработанной» МФЦ. Однако, в свою очередь, город получил и дополнительные обязательства в части содержания метрополитена.
По словам Евгения Тефтелева, переломить спад в промышленности в 2016 году не удалось.
Индекс промышленного производства по итогам года составил 95,9%. При этом отмечен рост производства электроэнергии, воды, производства электрооборудования, машин, транспортных средств. «Это отрасли, по которым наблюдается устойчивый спрос со стороны госкорпораций и оборонных предприятий», — подчеркнул он.
Среди положительных тенденций руководитель муниципалитета выделил рост реальной заработной платы, которая превысила 35 тыс. руб., при областном показателе в 31 тыс. руб. Уровень зарегистрированной безработицы оставался на уровне 1%.
Среди положительных тенденций руководитель муниципалитета выделил рост реальной заработной платы
В городе зафиксирован естественный прирост населения. По предварительным данным, город приблизился к 1 млн 199 тыс. жителей. Однако здесь появляются и новые задачи, в частности, по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях. В 2016 году был зафиксирован и рост числа школьников — более 120 тыс. человек. Это привело к увеличению доли обучающихся во вторую смену — с 24,8% до 27,8%. В планах городской администрации в 2017 году продолжить работу по строительству и выкупу зданий под детские сады и школы.
В Челябинске произошло снижение смертности населения по ряду заболеваний, в том числе младенческой смертности — на 16%.
Среди важных направлений работы градоначальник отметил улучшение внешнего облика города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.
«По итогам двух конкурсов, мы получили совершенно новый взгляд на перспективы развития набережной реки Миасс, аэропорта и исторической части города. Началось строительство конгрессно-выставочного центра, заключены соглашения с потенциальными инвесторами на строительство новых гостиниц, причем это наши местные инвесторы», — заявил Евгений Тефтелев.
Глава Челябинска рассказал, что за год в городе было реализовано 100 инвестпроектов, создано свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест. При этом значительный вклад в создание новых рабочих мест внес малый бизнес. «На сегодня малый бизнес в Челябинске это более 56 тыс. организаций и ИП, где занято почти 250 тыс. или более 40% работающих челябинцев. Его доля в бюджете города немного не дотягивает до 25%», — подчеркнул он.
В связи с этим город не снижает финансирование муниципальной программы поддержки малого бизнеса.
Говоря о работе внутригородских районов, градоначальник отметил, что все вопросы благоустройства решаются именно там. «Это укладка асфальта в межквартальных проездах, установка малых архитектурных форм, санитарная обрезка деревьев и озеленение», — добавил он.
Однако для общественного транспорта 2016 год не стал переломным. «Несмотря на выделение специальной субсидии на ремонт автобусов, парк подвижного состава, как и прежде, требует обновления и ремонта. По-прежнему в городе происходит дублирование маршрутов, причем к нелегальным перевозчикам добавились и перевозчики и с соседних муниципалитетов. Выгодные маршруты были практически полностью отданы частникам. Поставлена задача вывести из тени денежные обороты, которые сегодня уходят в карманы недобросовестных перевозчиков. Во-вторых, внедрение новой маршрутной сети, которая доработана с учетом публичного обсуждения. Эти мероприятия должны стать основой сохранения муниципального общественного транспорта. Сегодня мы прорабатываем дорожную карту выхода из банкротства МУП “ЧАТ”, а также меры по оздоровление МУП “ГЭТ”. Уверен, электрический транспорт должен наращивать долю на рынке городских перевозок», — отметил Евгений Тефтелев.
Глава города напомнил, что по решению губернатора из областного бюджета на доработку проекта рекультивации городской свалки выделено 100 млн руб. «Важно не сорвать сроки и завершить разработку проекта до 1 июля 2018 года, чтобы в 2019 году приступить непосредственно к ликвидации накопленного экологического ущерба», — сообщил он.
Говоря о приоритетах работы в 2017 году, градоначальник выделил усиление работы по благоустройству города, в том числе с участием бизнеса, озеленение и поддержку малого бизнеса.