Рада приняла закон о стимулировании производства тепла из альтернативных источников
Закон позволит уменьшить импорт газа, заменив его украинским энергетическим ресурсом, отмечают его авторы.
Закон позволит уменьшить импорт газа, заменив его украинским энергетическим ресурсом, отмечают его авторы.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон, которым устанавливается тариф на тепловую энергию, произведенную из альтернативных источников, на уроне 90% тарифа на тепловую энергию, полученную при сжигании природного газа, что создает дополнительные стимулы для замещения газа альтернативными видами топлива.
За соответствующий законопроект «О теплоснабжении» № 4334 проголосовали 238 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Представляя законопроект, первый заместитель председателя Комитета по вопросам
«Мы устанавливаем тариф на тепло из украинских энергетических ресурсов на уровне 90% от тарифа на тепловую энергию, произведенную из природного газа. Передаем полномочия органам местного самоуправления устанавливать эти тарифы», — сказал он.
Согласно данному закону, тарифы на тепловую энергию для компаний, осуществляющих ее производство на установках с использованием альтернативных источников энергии, включая ТЭЦ, ТЭС и когенерационные установки, устанавливаются на уровне 90% от действующего тарифа на тепловую энергию, которая производится с использованием природного газа.
Как отмечается в пояснительной записке, полномочия по формированию тарифов на тепловую энергию из альтернативных источников будут переданы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, органам местного самоуправления.
Как сообщал УНИАН, в конце марта 2016 года данный законопроект был рассмотрен профильным парламентским комитетом, а 10 мая передан на рассмотрение в парламент.
22 сентября данный законопроект был принят в первом чтении.
Ранее эксперты Биоэнергетической ассоциации заявляли, что сегодня многие проекты по замещению природного газа для производства тепловой энергии не могут конкурировать по своей рентабельности с «газовой теплогенерацией».