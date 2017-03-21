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13:29 (мск), источник: УНИАН

Рада приняла закон о стимулировании производства тепла из альтернативных источников

Закон позволит уменьшить импорт газа, заменив его украинским энергетическим ресурсом, отмечают его авторы.

Источник: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон, которым устанавливается тариф на тепловую энергию, произведенную из альтернативных источников, на уроне 90% тарифа на тепловую энергию, полученную при сжигании природного газа, что создает дополнительные стимулы для замещения газа альтернативными видами топлива.

За соответствующий законопроект «О теплоснабжении» № 4334 проголосовали 238 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, первый заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский сказал, что законопроект позволит уменьшить импорт газа, заменив его украинским энергетическим ресурсом.

«Мы устанавливаем тариф на тепло из украинских энергетических ресурсов на уровне 90% от тарифа на тепловую энергию, произведенную из природного газа. Передаем полномочия органам местного самоуправления устанавливать эти тарифы», — сказал он.

Согласно данному закону, тарифы на тепловую энергию для компаний, осуществляющих ее производство на установках с использованием альтернативных источников энергии, включая ТЭЦ, ТЭС и когенерационные установки, устанавливаются на уровне 90% от действующего тарифа на тепловую энергию, которая производится с использованием природного газа.

Как отмечается в пояснительной записке, полномочия по формированию тарифов на тепловую энергию из альтернативных источников будут переданы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, органам местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2016 года данный законопроект был рассмотрен профильным парламентским комитетом, а 10 мая передан на рассмотрение в парламент.

22 сентября данный законопроект был принят в первом чтении.

Ранее эксперты Биоэнергетической ассоциации заявляли, что сегодня многие проекты по замещению природного газа для производства тепловой энергии не могут конкурировать по своей рентабельности с «газовой теплогенерацией».

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