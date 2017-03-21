ПР через фиктивные контракты заплатила Манафорту 750 тысяч долларов — Лещенко

Партия регионов в 2009 году через специально заключены фиктивные контракты с якобы продажи компьютеров через офшоры перевела на счет американского политтехнолога и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта 750 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

«В ходе расследования мною было установлено, что Пол Манафорт использовал оффшорные юрисдикции и фальшивые инвойсы для того, чтобы получать деньги от коррумпированного украинского лидера (Виктора Януковича)», — сказал он.

Лещенко напомнил, что в прошлом году была обнародована «теневая бухгалтерия» Партии регионов, где упоминается фамилия Манафорта.

«В ходе расследования было установлено природу одного из платежей, который был осуществлен Виктором Януковичем в адрес Пола Манафорта. Речь идет о платеже от 14 октября 2009 года. Это трансакция в размере 750 тысяч долларов США», — утверждает депутат.

По его словам, в «амбарній книге» Партии регионов только сказано: «Манафорт — 750 тысяч долларов», указанные средства были оприходовані депутатом из Партии регионов Виталием Калюжным.

Лещенко сказал, что смог получить доступ к документам, которые показывают, как именно было совершено это перевод денег от Януковича к Манафорта.

«Деньги были заплачены на счет Пола Манафорта в Wachovia банка, штат Вирджиния, город Александрия, Соединенные Штаты Америки», — утверждает депутат.

Как сообщил Лещенко, Манафорт получил эти средства со счета оффшорной компании Neocom Systems Limited, зарегистрированной на Белизе, но счет оффшорной компании был открыт в Бишкеке (Кыргызстан) в банке Asia Universal Bank, который был объявлен банкротом несколько лет назад.

«Этот платеж был осуществлен от оффшорной компании на Белизе по счету в Кыргызстане на счет Манафорта в Америке не как выполнение услуг политического консалтинга или других услуг, которые предоставлял Манафорт Януковичу. Для осуществления этого платежа был заключен контракт, который имеет все признаки фиктивности и мошенничества с целью отмывания денег и фальсификации финансовых платежей», — утверждает Лещенко.

Он добавил, что по этому контракту Манафорт якобы осуществил поставку 501 компьютера для бельгийского офшора и за это получил 750 тыс. долларов.

В этой связи Лещенко выразил сомнение, что Манафорт, кроме предоставления политических услуг Януковичу, мог заниматься продажей компьютеров из офшоров.

«По моей информации, это была одна из схем, которые использовала Партия регионов с целью отмывания средств. В них были счета, в том числе в Кыргызстане, на которые они получали деньги и на которые осуществляли платежи», — сказал Лещенко и отметил, что это были «нелегальные платежи, поскольку никакой торговлей компьютеров ни Манафорт, ни Партия регионов не занимались».

Таким образом, по мнению депутата, эти контракты были заключены лишь для того, чтобы создать легальное основание для получения Манафортом денег на свой счет в США.

Лещенко также продемонстрировал документ, который, по его словам, имеет подлинную подпись Манафорта. Депутат сказал, что этот документ получил в конце января этого года и после детального ознакомления увидел, что дата выплаты 750 тыс. долларов Манафорту совпадает с такой же суммой, которая была указана в «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

В декабре 2016 г. Манафорт утверждал, что «черная бухгалтерия» Партии регионов является сфальсифицированной.

Также в прошлом году директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что бюро в рамках расследования уголовного производства о так называемую «черную бухгалтерию» в Партии регионов не проводит расследование относительно Манафорта.