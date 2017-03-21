Мэр Новоуральска переедет на янтарный берег России

Глава Новоуральского городского округа Владимир Машков в ближайшее время покинет свой пост. По данным источников «Уралинформбюро», вскоре он переедет в Калининградскую область, где займет пост вице-губернатора.

Как ожидается, окончательно решение о назначении Машкова будет принято после его встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Связаться с самим чиновником не удалось — он не отвечает на звонки.

Владимир Машков был избран главой Новоуральского ГО (он же председатель муниципальной думы) в октябре 2012 года. Официально срок его полномочий истекает осенью 2017-го.