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14:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэр Новоуральска переедет на янтарный берег России

На пост вице-губернатора Калининградской области.

Источник: УралИнформБюро

Глава Новоуральского городского округа Владимир Машков в ближайшее время покинет свой пост. По данным источников «Уралинформбюро», вскоре он переедет в Калининградскую область, где займет пост вице-губернатора.

Как ожидается, окончательно решение о назначении Машкова будет принято после его встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Связаться с самим чиновником не удалось — он не отвечает на звонки.

Владимир Машков был избран главой Новоуральского ГО (он же председатель муниципальной думы) в октябре 2012 года. Официально срок его полномочий истекает осенью 2017-го.

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