Ямур Гильмутдинов избран представителем Прикамья в Общественную палату РФ
Сегодня на заседании Общественной палаты Пермского края выбрали своего представителя в Общественную палату РФ.
Сегодня на заседании Общественной палаты Пермского края выбрали своего представителя в Общественную палату РФ.
Ранее на это место претендовали два
Ими стали Анна Отмахова и Ямур Гильмутдинов.
В ходе тайного голосования большинство членов краевой общественной палаты проголосовали за включение в состав общественной палаты РФ Ямура Гильмутдинова.
Ямур Гильмутдинов с1999 года является руководителем ассоциации команд КВН Прикамья. Становился лауреатом строгановской премии.
Анна Отмахова с 2013 года координирует проект «Бессмертный полк». Оба кандидата входят в комитет по молодёжной политике и патриотическому воспитанию при Общественной палате Пермского края.
Напомним, в 2017 года Общественная палата РФ формируется по новому порядку, из которого исключено
40 человек определяются президентской квотой, 85 человек будут выдвинуты общественными палатами субъектов РФ, третья часть состава Общественной палаты РФ, 43 человека, будет сформирована из представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций по итогам голосования членов общественной палаты.
Более половины региональных общественных палат уже выдвинули своих представителей в состав Общественной палаты РФ. Со своими представителями региональные общественные палаты должны определиться до 22 марта включительно.