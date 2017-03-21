Ямур Гильмутдинов избран представителем Прикамья в Общественную палату РФ

Ранее на это место претендовали два кандидата-члена общественной палаты, которых предложил председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

Ими стали Анна Отмахова и Ямур Гильмутдинов.

В ходе тайного голосования большинство членов краевой общественной палаты проголосовали за включение в состав общественной палаты РФ Ямура Гильмутдинова.

Ямур Гильмутдинов с1999 года является руководителем ассоциации команд КВН Прикамья. Становился лауреатом строгановской премии.

Анна Отмахова с 2013 года координирует проект «Бессмертный полк». Оба кандидата входят в комитет по молодёжной политике и патриотическому воспитанию при Общественной палате Пермского края.

Напомним, в 2017 года Общественная палата РФ формируется по новому порядку, из которого исключено интернет-голосование.

40 человек определяются президентской квотой, 85 человек будут выдвинуты общественными палатами субъектов РФ, третья часть состава Общественной палаты РФ, 43 человека, будет сформирована из представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций по итогам голосования членов общественной палаты.



Более половины региональных общественных палат уже выдвинули своих представителей в состав Общественной палаты РФ. Со своими представителями региональные общественные палаты должны определиться до 22 марта включительно.