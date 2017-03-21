Минск заинтересовался поставками новейших образцов оружия из РФ
Военные Беларуси посетят ряд предприятий российской «оборонки», в числе которых концерн «Калашников» и Казанский вертолетный завод, предприятие «Роствертол».
Военные Беларуси посетят ряд предприятий российской «оборонки», в числе которых концерн «Калашников» и Казанский вертолетный завод, предприятие «Роствертол».
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Делегация Вооруженных Сил Беларуси посетит Российскую Федерацию, где обсудит вопросы поставки в страну российских вооружений и военной техники, сообщили в Минобороны.
Визит состоится в соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год.
«21 по 23 марта делегация Вооруженных Сил во главе с заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил посетит предприятия
По словам собеседников агентства, это будут предприятия, производящие новейшие образцы вооружения и военной техники.
«Стороны обсудят перспективы поставки военной техники для нужд Вооруженных Сил Республики Беларусь в рамках и на условиях Договора между РФ и РБ о развитии
В ходе визита планируется посещение Ижевского механического завода «Купол», концерна «Калашников» и Казанского вертолетного завода, предприятия «Роствертол».