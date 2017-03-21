Минск заинтересовался поставками новейших образцов оружия из РФ

Визит состоится в соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год.

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Делегация Вооруженных Сил Беларуси посетит Российскую Федерацию, где обсудит вопросы поставки в страну российских вооружений и военной техники, сообщили в Минобороны.

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«21 по 23 марта делегация Вооруженных Сил во главе с заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил посетит предприятия военно-промышленного комплекса РФ», — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

По словам собеседников агентства, это будут предприятия, производящие новейшие образцы вооружения и военной техники.

«Стороны обсудят перспективы поставки военной техники для нужд Вооруженных Сил Республики Беларусь в рамках и на условиях Договора между РФ и РБ о развитии военно-технического сотрудничества», — отметили в ведомстве.

В ходе визита планируется посещение Ижевского механического завода «Купол», концерна «Калашников» и Казанского вертолетного завода, предприятия «Роствертол».