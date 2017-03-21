Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рекомендовал муниципалитетам и министерству ЖКХ активнее работать над заключением концессионных соглашений. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», об этом глава региона заявил в ходе заседания правительства области 21 марта.

По его словам, часто участники концессионных соглашений в сфере ЖКХ реализуют его недостаточно эффективно и накапливают долги, после чего обращаются в областное правительство с просьбой выделить деньги, чтобы их погасить. Некоторые предприятия-концессионеры оказываются на грани банкротства из-за неправильно составленной программы финансирования в рамках концессионных соглашений.

Как в свою очередь отметил замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Чертков, не все муниципалитеты имеют полный список сетей теплоснабжения, водоснабжения и т. п., которые можно модернизировать, вступив в концессионное соглашение с крупными энергоснабжающими организациями.

Как в свою очередь отметил Валерий Шанцев, нужно активнее выдвигать предложения крупным организациям, так как их вполне могут заинтересовать сфера ЖКХ.

«Людям всегда нужны вода, свет и отопление и любая компания, которая вложится в эти объекты, сможет не только вернуть свои деньги, но и заработать. Нужно только составить привлекательное предложение и помочь в реализации программы модернизации или реконструкции», — подчеркнул губернатор.

Как сообщалось ранее, общая сумма инвестиционных программ в сфере ЖКХ Нижегородской области достигла 23 млрд. рублей.