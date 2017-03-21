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15:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев рекомендовал муниципалитетам и министерству ЖКХ активнее работать над заключением концессионных соглашений

Как отметил губернатор, нужно активнее выдвигать предложения крупным организациям, так как их вполне могут заинтересовать сфера ЖКХ.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рекомендовал муниципалитетам и министерству ЖКХ активнее работать над заключением концессионных соглашений. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», об этом глава региона заявил в ходе заседания правительства области 21 марта.

По его словам, часто участники концессионных соглашений в сфере ЖКХ реализуют его недостаточно эффективно и накапливают долги, после чего обращаются в областное правительство с просьбой выделить деньги, чтобы их погасить. Некоторые предприятия-концессионеры оказываются на грани банкротства из-за неправильно составленной программы финансирования в рамках концессионных соглашений.

Как в свою очередь отметил замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Чертков, не все муниципалитеты имеют полный список сетей теплоснабжения, водоснабжения и т. п., которые можно модернизировать, вступив в концессионное соглашение с крупными энергоснабжающими организациями.

Как в свою очередь отметил Валерий Шанцев, нужно активнее выдвигать предложения крупным организациям, так как их вполне могут заинтересовать сфера ЖКХ.

«Людям всегда нужны вода, свет и отопление и любая компания, которая вложится в эти объекты, сможет не только вернуть свои деньги, но и заработать. Нужно только составить привлекательное предложение и помочь в реализации программы модернизации или реконструкции», — подчеркнул губернатор.

Как сообщалось ранее, общая сумма инвестиционных программ в сфере ЖКХ Нижегородской области достигла 23 млрд. рублей.

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