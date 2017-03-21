Новый врио вице-премьера намерен укрепить Алиханова «уральской мудростью»
Мэр закрытого города Новоуральска Владимир Машков подтвердил журналистам свое назначение
Мэр закрытого города Новоуральска Владимир Машков подтвердил журналистам свое назначение
По сведению издания, чиновник уже познакомился с Калининградской областью во время отпуска.
«Мне предложили эту работу люди, чьи имена я не могу назвать. Сейчас там все в администрации в статусе и. о., и главная задача — проведение губернаторских выборов, — цитирует “Знак” Машкова. — Сейчас должность врио губернатора занимает молодой, 30-летний Антон Алиханов. Теперь он укрепится уральской управленческой школой и мудростью».
Информация о назначении мэра уральского ЗАТО
По словам источника «Нового Калининграда. Ru» в Новоуральске, Машков в последние годы тесно работал с Александром Харичевым, заместителем Сергея Кириенко в Управлении внутренней политики Администрации президента. До перехода на работу на Старую площадь, Харичев работал в госкорпорации «Роснано», которая контролирует Уральский электрохимический комбинат, расположенный в Новоуральске.
По информации «Нового Калининграда. Ru», о назначении Машкова официально будет объявлено 27 марта, после того, как чиновник отчитается о своей работе перед Думой Новоуральского городского округа и встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 7 апреля Владимир Машков отметит 63-летие.