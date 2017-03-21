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15:20 (мск), источник: Новый Калининград

Новый врио вице-премьера намерен укрепить Алиханова «уральской мудростью»

Мэр закрытого города Новоуральска Владимир Машков подтвердил журналистам свое назначение вице-премьером правительства Калининградской области. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает уральское издание «Знак».

По сведению издания, чиновник уже познакомился с Калининградской областью во время отпуска.

«Мне предложили эту работу люди, чьи имена я не могу назвать. Сейчас там все в администрации в статусе и. о., и главная задача — проведение губернаторских выборов, — цитирует “Знак” Машкова. — Сейчас должность врио губернатора занимает молодой, 30-летний Антон Алиханов. Теперь он укрепится уральской управленческой школой и мудростью».

Информация о назначении мэра уральского ЗАТО вице-премьером правительства Калининградской области появилась в СМИ Екатеринбурга в эти выходные, однако однозначного подтверждения со стороны самого Машкова не получила. По данным уральских изданий, назначение Машкова в Калининград станет решением первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, ранее возглавлявшего «Росатом».

По словам источника «Нового Калининграда. Ru» в Новоуральске, Машков в последние годы тесно работал с Александром Харичевым, заместителем Сергея Кириенко в Управлении внутренней политики Администрации президента. До перехода на работу на Старую площадь, Харичев работал в госкорпорации «Роснано», которая контролирует Уральский электрохимический комбинат, расположенный в Новоуральске.

По информации «Нового Калининграда. Ru», о назначении Машкова официально будет объявлено 27 марта, после того, как чиновник отчитается о своей работе перед Думой Новоуральского городского округа и встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 7 апреля Владимир Машков отметит 63-летие.

Комментарии
1
Лариса Котова
Да уж, Калининграда больше нет...
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