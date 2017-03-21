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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

«Слишком далеки они от народа» — Лукашенко об активизации в Беларуси неконструктивной оппозиции

21 марта, Могилев /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах активизации в Беларуси различных оппозиционных структур, в том числе представителей так называемой пятой колонны. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня в Могилеве во время общения с представителями трудовых коллективов предприятия компании «Кроноспан», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Вы не волнуйтесь, страну мы никому не отдадим. Мы ее будем держать вместе с вами, — сказал Президент. — Самый большой недостаток нашей так называемой пятой колонны — они уж слишком далеки от народа».

«Им надо взбунтовать страну. Мечта — разрушить власть и скинуть Президента. Почему — а он не дает делить страну, заводы не прикарманишь, частной собственности на землю не вводит…», — отметил белорусский лидер.

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Говоря об активизации в Беларуси оппозиционных структур, Президент отметил, что это произошло в том числе после его встречи с главным редактором оппозиционной газеты «Народная воля» Иосифом Середичем, который предложил сесть за общий стол с оппозицией и обсудить те или иные вопросы. Глава государства рассказал, что в принципе не отверг эту идею, но его принципиальная позиция заключается в том, что за таким столом должны присутствовать представители патриотичной оппозиции, которая любит свой народ и страну.

«С другими я разговаривать не буду — с провокаторами. Если Президент во Дворец Независимости за круглый стол запускает провокаторов, что подумают нормальные люди? — задал риторический вопрос глава государства. — Поэтому я поставил условия. И это взорвало эту оппозиционную клоаку. Те, кто наверху поняли, что к Президенту они не попадут, а за стол сядут другие».

«Как другие? Мы — начальники, нам оттуда денежки платят. А если другие, значит, другим будут платить, — рассказал глава государства о рассуждениях ряда оппозиционных представителей. — Это — глубинная причина, почему вдруг оппозиция так сильно у нас возбудилась. Понятно, еще и весеннее обострение у некоторых».

Александр Лукашенко также отметил, что западные организации, финансирующие оппозицию в Беларуси, готовы давать деньги в первую очередь при условии организации беспорядков.

«Нужен мордобой, кровь», — сказал он.

Что касается декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», Александр Лукашенко подчеркнул, что с протестом выступают и те, кого в первую очередь должны касаться нормы соответствующего документа.

«Вот они — причины возбуждения нашей пятой колонны», — сказал глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация в Беларуси контролируемая и дестабилизации обстановки в стране не будет допущено.

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