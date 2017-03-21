Екатеринбургская мэрия выживает депутатов-списочников

Администрация Екатеринбурга инициирует уменьшение количества депутатов в городской думе, избранных по партийным спискам. Об этом в эфире телеканала «41-Домашний» заявил вице-мэр Сергей Тушин.

«Как минимум будем инициировать снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50% до 25%. Одномандатная система более эффективна, она позволяет смотреть глаза в глаза избирателю и депутату», — пояснил чиновник, добавив, что и явка на выборы по «одномандатному признаку» в Екатеринбурге выше.

Городские власти внесут свое предложение в Заксобрание региона, передает «Уралинформбюро».