Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Названа самая счастливая страна в мире
Холдинг украинского бизнесмена пригрозил «Донбассэнерго»
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
14:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургская мэрия выживает депутатов-списочников

Из гордумы.

Источник: УралИнформБюро

Администрация Екатеринбурга инициирует уменьшение количества депутатов в городской думе, избранных по партийным спискам. Об этом в эфире телеканала «41-Домашний» заявил вице-мэр Сергей Тушин.

«Как минимум будем инициировать снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50% до 25%. Одномандатная система более эффективна, она позволяет смотреть глаза в глаза избирателю и депутату», — пояснил чиновник, добавив, что и явка на выборы по «одномандатному признаку» в Екатеринбурге выше.

Городские власти внесут свое предложение в Заксобрание региона, передает «Уралинформбюро».

Следует отметить, что в большинстве муниципалитетов Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, местные думы в последние годы избираются по смешанно-мажоритарной системе — по спискам и округам. Однако с начала 2017-го в регионе стартовала кампания по переходу к исключительно мажоритарной схеме (только по округам). В авангарде изменений, спущенных на Средний Урал сверху по линии «Единой России», города, где ближайшие выборы думы состоятся в сентябре 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За убийство 14-летней челябинки дали 14 лет
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь