В Свердловской области предложили отказаться от выборов губернатора

«Я считаю, что выборы губернатора и мэров надо отменить. Покуда у нас выстроена вертикаль власти, президент должен сам назначать губернатора, а губернатор — мэра. Сегодня тратятся колоссальные средства на выборы глав субъектов и руководителей муниципалитетов, а толку от этого нет. У нас есть прецеденты, когда губернаторы, которых выбрали граждане, попадают в тюрьму. Поэтому, я считаю, что все эти должности должны быть назначаемыми, — сказал Кабанов.

Политолог Константин Киселев считает, что ответственности в случае отказа от выборов станет меньше. «Отказ от выборов ведет не к ужесточению спроса с органов власти и конкретных должностных лиц. Отказ от выборов ведет к попрошайничеству. К тому, что лишенные права голоса избиратели, будут не требовать, не спрашивать, но только просить. Они закономерно превратятся из граждан, из контролеров в попрошаек. Отказ от выборов — прямой путь к увековечиванию патернализма, уничтожению гражданства и гражданского общества. И это на фоне того, что России катастрофически не хватает тех людей, которые готовы принимать ответственные решения, которые инициативны, которые надеются на себя, а не на “доброго начальника”. Ну и, наконец, отказ от выборов — прямое оскорбление избирателей, которых вдруг посчитали неспособными думать», — написал Киселев на своей страничке в социальной сети.

«Я считаю, чем больше выборов, тем лучше. Голосовать можно даже за районных префектов, чтобы с них был спрос… Руки прочь от народных волеизъявлений! Народ должен формировать власть, народу виднее! Все на выборы, в том числе на губернаторские», — считает депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Сторонники сохранения выборов, соглашаясь, что и выборы президента страны, и выборы губернатора Свердловской области имеют очевидных лидеров, указывают, что это лишь подчеркивает необходимость принять участие в плебисците, подтвердив, тем самым, высокий уровень доверия к кандидатам и оказав им мощную политическую поддержку. А это в итоге, уверены они, позволит вывести и Средний Урал, и страну в целом на новый уровень развития и благосостояния.