Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»
Чай спасает от старческого слабоумия
Реакция Киева на информацию о визите украинских политиков в Крым
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
14:53 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области предложили отказаться от выборов губернатора

Дискуссия о необходимости выборов губернатора в Свердловской области развернулась после выступления в эфире ОТВ президента фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова, который предложил сэкономить и переложить ответственность за кандидатуру на президента.

«Я считаю, что выборы губернатора и мэров надо отменить. Покуда у нас выстроена вертикаль власти, президент должен сам назначать губернатора, а губернатор — мэра. Сегодня тратятся колоссальные средства на выборы глав субъектов и руководителей муниципалитетов, а толку от этого нет. У нас есть прецеденты, когда губернаторы, которых выбрали граждане, попадают в тюрьму. Поэтому, я считаю, что все эти должности должны быть назначаемыми, — сказал Кабанов.

Политолог Константин Киселев считает, что ответственности в случае отказа от выборов станет меньше. «Отказ от выборов ведет не к ужесточению спроса с органов власти и конкретных должностных лиц. Отказ от выборов ведет к попрошайничеству. К тому, что лишенные права голоса избиратели, будут не требовать, не спрашивать, но только просить. Они закономерно превратятся из граждан, из контролеров в попрошаек. Отказ от выборов — прямой путь к увековечиванию патернализма, уничтожению гражданства и гражданского общества. И это на фоне того, что России катастрофически не хватает тех людей, которые готовы принимать ответственные решения, которые инициативны, которые надеются на себя, а не на “доброго начальника”. Ну и, наконец, отказ от выборов — прямое оскорбление избирателей, которых вдруг посчитали неспособными думать», — написал Киселев на своей страничке в социальной сети.

«Я считаю, чем больше выборов, тем лучше. Голосовать можно даже за районных префектов, чтобы с них был спрос… Руки прочь от народных волеизъявлений! Народ должен формировать власть, народу виднее! Все на выборы, в том числе на губернаторские», — считает депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Сторонники сохранения выборов, соглашаясь, что и выборы президента страны, и выборы губернатора Свердловской области имеют очевидных лидеров, указывают, что это лишь подчеркивает необходимость принять участие в плебисците, подтвердив, тем самым, высокий уровень доверия к кандидатам и оказав им мощную политическую поддержку. А это в итоге, уверены они, позволит вывести и Средний Урал, и страну в целом на новый уровень развития и благосостояния.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Переброска новейших китайских ракет - угроза для Тайваня или предупреждение Японии?
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь