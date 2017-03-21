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15:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутаты Татарстана поддержали новые запреты на продажу алкоголя

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 26-м заседании Государственного Совета РТ V созыва депутаты приняли в целом законопроект о внесении изменений в статью республиканского закона, который предусматривает некоторые новые ограничения продажи алкоголя в розницу.

Речь идет об изменениях, внесенных в статью 2 Закона РТ «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РТ».

Как пояснил председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов, законопроект разработан для приведения республиканского закона в соответствие с федеральным.

Докладчик рассказал, что установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции без вскрытия продавцом потребительской тары при оказании услуг общественного питания. Также для продажи алкогольной продукции в розницу необходимо наличие зала обслуживания посетителей, в том числе и в нестационарных местах общественного питания.

По словам Рафиса Бурганова, проектом закона разделяются такие понятия, как «розничная продажа алкогольной продукции» и «розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

«Из федерального регулирования исключается требование, предъявляемое к общей площади — не менее 50 кв. м — объектов общественного питания, расположенных в городских поселениях при розничной продаже алкогольной продукции. В целях сохранения этих требований на региональном уровне законопроектом предусматривается установление соответствующей нормы в законе РТ. В то же время указанное требование к площади объекта общественного питания, расположенных в городских поселениях, не распространяется на случаи реализации пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — сказал депутат.

«Представленный законопроект не предусматривает дополнительных запретов и ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Татарстана. Рабочая группа, в которую были включены все заинтересованные министерства и ведомства, прокуратура, Аппарат Президента, шесть раз собиралась по данному вопросу. Но, в конце концов, решили никаких дополнительных изменений не вносить, чтобы не давать какие-то преференции определенным группам и не забирать чьи-то полномочия», — заключил он.

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