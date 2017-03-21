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15:09 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «Эпопею с недостроями необходимо завершать!»

Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства детского сада в Дзержинском районе Волгограда.

Источник: РИАЦ

Заместитель губернатора Валентина Гречина доложила, что готовность строительных работ здесь составляет сегодня 65 процентов. Возведение трехэтажной «коробки» закончено. К концу года детсад, считавшийся долгостроем, будет готов и примет 185 своих маленьких воспитанников.

Данный детский сад должен был открыться еще в 2014 году, но обанкротившийся подрядчик не выполнил свои обязательства. При этом по признакам халатности было возбуждено уголовное дело против представителей заказчика — службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда, оплативших работы не входящие в контракт. Фигурантами дела стали бывший директор МКУ Валерий Капанадзе и его заместитель Валерий Белоножко. Ущерб бюджету составил более 12 миллионов рублей. В 2015 году был заключен контракт с другой подрядной организацией — ООО «Водмонтаж».

Напомним, что задачу разобраться в эффективности расходования бюджетных средств по всем направлениям, привлечь виновных независимо от высоты кресел и возобновить строительство дошкольного учреждения поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Обозначив в 2014 году поддержку материнства и детства в качестве приоритетов в работе, губернатор поручил в кратчайшие сроки навести порядок на всех подобных объектах. Он напомнил, что данный детский сад — это, к сожалению, не единственный проблемный объект в регионе, который оставили в наследство области недобросовестные подрядчики и заказчики.

— Эпопею с недостроями необходимо завершать! Во всяком случае, с теми, что затрагивают интересы детей и их родителей. Таких объектов у нас три. Значит, и вводить их в строй нужно все три, а не делить поодиночке. Задача непростая, но никто не решит ее за нас.

В число этих трех недостроенных объектов входят детсады на Восточно-Казахстанской, Даугавской улицах и в селе Александровка Жирновского района. В Александровке проблема существует еще с 2011 года!

Как сообщил учредитель фирмы-подрядчика, занимающейся строительством детского сада в Дзержинском районе, Гоча Гварамадзе, строители ждут лишь теплой погоды, чтобы приступить к завершающему этапу. На данном этапе в помещениях уже установлены окна, выполнена гидроизоляция кровли, начаты работы по устройству внутренних сетей освещения, отопления, водопровода, канализации в подвальной части. Остается окончательная отделка, проведение благоустройства территории. На завершение строительства требуется 41 млн рублей.

Андрей Бочаров поставил задачу, к 1 апреля произвести необходимые действия, чтобы начать работу на всех трех объектах, внести необходимые изменения в нормативные документы и открыть бесперебойное финансирование.

Поддержка материнства и детства вошла и в число приоритетов долгосрочной стратегии развития региона. В последние три года по этому направлению ведется целенаправленная эффективная работа. Впервые за последние 20 лет в Волгограде строится новая школа. Введен в эксплуатацию 51 детский сад, проблема с обеспечением мест в детсадах детей 3−7 лет решена. Теперь, как заявил губернатор, на повестке дня решение еще одной задачи: обеспечения доступности детсадов. Для этого необходимо продолжать вводить в строй детские учреждения. Андрей Бочаров заявил, что и эта задача будет решена.

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