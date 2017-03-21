Андрей Бочаров: «Эпопею с недостроями необходимо завершать!»
Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства детского сада в Дзержинском районе Волгограда.
Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства детского сада в Дзержинском районе Волгограда.
Заместитель губернатора Валентина Гречина доложила, что готовность строительных работ здесь составляет сегодня 65 процентов. Возведение трехэтажной «коробки» закончено. К концу года детсад, считавшийся долгостроем, будет готов и примет 185 своих маленьких воспитанников.
Данный детский сад должен был открыться еще в 2014 году, но обанкротившийся подрядчик не выполнил свои обязательства. При этом по признакам халатности было возбуждено уголовное дело против представителей заказчика — службы единого
Напомним, что задачу разобраться в эффективности расходования бюджетных средств по всем направлениям, привлечь виновных независимо от высоты кресел и возобновить строительство дошкольного учреждения поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Обозначив в 2014 году поддержку материнства и детства в качестве приоритетов в работе, губернатор поручил в кратчайшие сроки навести порядок на всех подобных объектах. Он напомнил, что данный детский сад — это, к сожалению, не единственный проблемный объект в регионе, который оставили в наследство области недобросовестные подрядчики и заказчики.
— Эпопею с недостроями необходимо завершать! Во всяком случае, с теми, что затрагивают интересы детей и их родителей. Таких объектов у нас три. Значит, и вводить их в строй нужно все три, а не делить поодиночке. Задача непростая, но никто не решит ее за нас.
В число этих трех недостроенных объектов входят детсады на
Как сообщил учредитель
Андрей Бочаров поставил задачу, к 1 апреля произвести необходимые действия, чтобы начать работу на всех трех объектах, внести необходимые изменения в нормативные документы и открыть бесперебойное финансирование.
Поддержка материнства и детства вошла и в число приоритетов долгосрочной стратегии развития региона. В последние три года по этому направлению ведется целенаправленная эффективная работа. Впервые за последние 20 лет в Волгограде строится новая школа. Введен в эксплуатацию 51 детский сад, проблема с обеспечением мест в детсадах детей 3−7 лет решена. Теперь, как заявил губернатор, на повестке дня решение еще одной задачи: обеспечения доступности детсадов. Для этого необходимо продолжать вводить в строй детские учреждения. Андрей Бочаров заявил, что и эта задача будет решена.