Парасюк заявил, что за ним следят

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат и один из организаторов блокады Донбасса Владимир Парасюк сообщил, что за ним и его семей круглосуточно следят, а его телефон прослушивают.

«Мой телефон прослушивается. За мной и моей семьей следят круглосуточно. Ко мне начали подходить непонятные люди и говорить непонятные вещи. Что это?», — написал Парасюк в Facebook.

Также Парасюк заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.