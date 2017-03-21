Парасюк заявил, что за ним следят
По словам депутата, за ним и его семьей следят круглосуточно. Парасюк также заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.
По словам депутата, за ним и его семьей следят круглосуточно. Парасюк также заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат и один из организаторов блокады Донбасса Владимир Парасюк сообщил, что за ним и его семей круглосуточно следят, а его телефон прослушивают.
«Мой телефон прослушивается. За мной и моей семьей следят круглосуточно. Ко мне начали подходить непонятные люди и говорить непонятные вещи. Что это?», — написал Парасюк в Facebook.
Также Парасюк заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.
«Нет, никто вообще. Ко мне никаких нет ни допросов, ни обращений. Слышу только политические заявления с экранов телевизоров», — сказал депутат УНИАН, комментируя информацию о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности предъявления ему подозрения.
По мнению Парасюка, происходит «спланированная операция», которая на этом не закончится: «И кроме дискредитации, которую они уже запустили, они сейчас еще думают, что там смонтировать, перемонтировать и так далее».
По поводу конфликта с полицейскими, депутат сказал, что «это все начала полиция»: «Они спровоцировали и меня, и участников блокады. При всем при этом, силой спровоцировали».
Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт