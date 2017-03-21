Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Техно-будущее: как вырастить овощи и ягоды в квартире
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
14:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Парасюк заявил, что за ним следят

По словам депутата, за ним и его семьей следят круглосуточно. Парасюк также заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат и один из организаторов блокады Донбасса Владимир Парасюк сообщил, что за ним и его семей круглосуточно следят, а его телефон прослушивают.

«Мой телефон прослушивается. За мной и моей семьей следят круглосуточно. Ко мне начали подходить непонятные люди и говорить непонятные вещи. Что это?», — написал Парасюк в Facebook.

Также Парасюк заявил, что из прокуратуры к нему не обращались и на допрос не вызывали.

«Нет, никто вообще. Ко мне никаких нет ни допросов, ни обращений. Слышу только политические заявления с экранов телевизоров», — сказал депутат УНИАН, комментируя информацию о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности предъявления ему подозрения.

По мнению Парасюка, происходит «спланированная операция», которая на этом не закончится: «И кроме дискредитации, которую они уже запустили, они сейчас еще думают, что там смонтировать, перемонтировать и так далее».

По поводу конфликта с полицейскими, депутат сказал, что «это все начала полиция»: «Они спровоцировали и меня, и участников блокады. При всем при этом, силой спровоцировали».

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенатор пригрозил бойкотом «Евровидению» в случае недопуска Самойловой
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь