ЛДПР не готова «ставить» на Буркова на губернаторских выборах в Свердловской области

Партия «Справедливая Россия» продвигает идею выдвижения единых кандидатов от оппозиции на выборах губернаторов в сентябре, уже 22 марта оппозиционные парламентские партии намерены согласовать коалиционных кандидатов на выборах в сентябре 2017 года, пишет сегодня газета «Известия».

Якобы в Краснодаре оппозиция может поддержать секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в Томской области — замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексея Диденко, в Свердловской области — первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Александра Буркова.

Однако, как заявил Накануне.RU Михаил Зубарев, с «эсерами» и коммунистами объединяться пока никто не собирается, но не исключено, что этот вопрос обсудят Сергей Миронов и Владимир Жириновский.

«За всю историю партии мы не объединялись по кандидатам на выборах, информация о том, что мы поддержим Буркова — домыслы журналистов. Дождемся июня, когда будет объявлено начало кампании, тогда и можно будет говорить о чем-то конкретном», — сказал он.

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев ранее заявлял Накануне.RU, что выдвижение общего кандидата от оппозиции «может быть эффективным способом противодействия кандидатам от партии власти».